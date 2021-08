Der neueste Trend auf Tiktok ist kein neuer Tanz oder irgendwelche Verrenkungen, sondern Honig. Und zwar in gefrorener Form – das muss nicht unbedingt gesund sein

Foto: imago stock&people

Das neueste heiße Ding, das gerade Tiktok erobert, ist gefrorener Honig. Der Trend hat sich über die App explosionsartig verbreitet, tausende Videos sind zu finden. So wurde der Hashtag #FrozenHoney fast 600 Millionen Mal, der Hashtag #FrozenHoneyChallenge mehr als 80 Millionen Mal aufgerufen.

Rausquetschen, abbeißen

Man sieht, wie Tiktoker eine mit Honig gefüllte Flasche einfrieren und die klebrige Masse dann wieder rausquetschen, um ein ordentliches Stück abzubeißen. Einige haben Honig mit Maissirup gemischt, um die Dichte des Honigs zu verringern, während andere ihre eigenen Mischungen aus Maissirup und Süßigkeiten hergestellt haben, die, wenn sie gefroren sind, eine ähnliche Textur wie der gekühlte Honig haben.

NBC berichtet, es sei unklar, wo genau der Trend seinen Ursprung hat. Er sei ein fester Bestandteil von Youtube-Kanälen, die sich der "Autonomen Sensorischen Meridianreaktion" (ASMR) widmen, bei der die Macher gefrorenen Honig essen, um Geräusche zu erzeugen, die manche Menschen als entspannend empfinden.

Mögliche Nebenwirkungen

Ganz ohne Nebenwirkungen ist der Verzehr gekühlten Honigs offensichtlich nicht: Einige auf Tiktok behaupten, dass ihnen nach dem Verzehr des Honigs übel wurde oder sie mit Durchfall auf die Toilette rannten. "Ich fühle mich jetzt krank", schrieb eine Nutzerin unter ein Video von sich, in dem sie den Trend ausprobierte. "[Bin gleich zurück] muss mir den Magen auspumpen lassen", scherzte ein anderer Nutzer. Experten führen das laut NBC auf eine Überzuckerung zurück: In kleinen Dosen genossen, ist Honig gesund und unbedenklich, in rauen Mengen aber kann das schon einmal zu Durchfall führen.

"Honig ist großartig, aber ihn zu verwenden, um viele Anhänger und viel Aufmerksamkeit zu bekommen, und ihn in zu großen Mengen zu konsumieren ist verrückt", wird Kristin Kirkpatrick, eine Ernährungsberaterin an der Cleveland Clinic, auf NBC zitiert. Junge Menschen, die Flaschen mit gefrorenem Honig verschlingen wollen, sollten sich das zweimal überlegen, warnen die Experten, denn sie könnten Durchfall, Magenkrämpfe und Blähungen bekommen. Oder sich mit dem klebrigen Zeug die Füllungen aus den Zähnen ziehen. (red, 10.8.2021)