SPD-Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Foto: Felix Zahn

Die CDU hat die SPD am Dienstag aufgefordert, auf einen umstrittenen Wahlkampfspot zur Bundestagswahl zu verzichten. Wie CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sagte, solle der Film einfach zurückgezogen werden, damit keine große Debatte entstünde, berichtet Zeit Online. Man solle "nicht weiter ein religiöses Bekenntnis dazu missbrauchen, um Wahlkampf gegen andere zu machen", sagte Ziemiak.

Der Grund für das Ärgernis ist ein Wahlwerbespot der SPD, bei dem aus einer Matroschka-Puppe ein CDU-Politiker nach dem anderen auftaucht. Zeitgleich erzählt eine Stimme im Off, was den Wähler mit der CDU erwartet. Da heißt es etwa: "Wer Armin Laschet und die CDU wählt, wählt …" Als Friedrich Merz (CDU) zu sehen ist, heiß es weiter: "... eine Politik, die Reiche reicher und Arme ärmer macht." Eine weitere Puppe zeigt den Düsseldorfer Staatskanzleichef Nathanael Liminski. Da heißt es weiter: "... erzkatholische Laschet-Vertraute, für die Sex vor der Ehe ein Tabu ist."

Die SPD bezieht sich damit auf eine Aussage Liminskis in einer Maischberger-Sendung in der ARD aus dem Jahr 2007. Damals hatte er sich auch "gegen jede Art von künstlicher Verhütung" ausgesprochen.

W&V

Empörung über Parteigrenzen hinaus

Viele CDU-Politiker sehen in der Thematisierung religiöser Überzeugungen eines Rivalen einen Tabubruch, den es so noch nicht in Deutschland gab: "Die Bekenntnisse der SPD zu einem fairen Wahlkampf haben wir uns anders vorgestellt", sagte Ziemiak dazu. Bei dem Video würde es sich offenbar um einen "neuen Stil der SPD" handeln. Der Kanzlerkandidat der Partei, Olaf Scholz, müsse nun erklären, "ob er weiterhin die Religionszugehörigkeit, die Zugehörigkeit zum katholischen Glauben missbrauchen will für eine Kampagne im Wahlkampf", sagte Ziemiak. Auch Kanzlerkandidat Armin Laschet zeigte sich in einem TV-Interview "überrascht über die neuen Methoden."

Kritik kam auch vonseiten der Bischofskonferenz: Der Umgang mit einer Äußerung einer religiösen Überzeugung sei "unangemessen", sagte eine Sprecherin dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. "Wir werben für einen fairen Wahlkampf, der anhand von Sachthemen und in der Auseinandersetzung mit den Wahlprogrammen ausgetragen werden sollte." Der ehemalige religionspolitische Sprecher der Grünen, Volker Beck, bezeichnete es als völlig inakzeptabel, den Glauben von jemandem auf diese Weise abzuwerten. (red, Reuters, 10.8.2021)