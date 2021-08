Hongkong 2022 Gay Games: Ohne Teilnahme von Taiwan

Anna Caroline Kainz



Der Inselstaat wird aus Angst vor dem chinesischen Sicherheitsgesetz nicht an den Gay Games in Hongkong teilnehmen. Die den Olympischen Spielen nachempfundene Veranstaltung soll zum ersten Mal in Asien stattfinden