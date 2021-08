Im Ort Kamatriades im Norden der Insel Euböa kämpft die Feuerwehr gegen die Flammen. Foto: imago/Vasilis Rebapis

Athen – Während die Flammen vielerorts noch lodern, gibt es in Griechenland erste Untersuchungen zum Ausmaß der Schäden. Das geologische Institut der Universität Athen geht aktuell von 90.000 Hektar verbrannter Fläche im Land aus. "Die Daten ändern sich ständig, weil die Ereignisse noch im Gange sind", sagte Niki Evelpidou, Professorin für Geologie und Geo-Umwelt an der Athener Universität, der Zeitung "Kathimerini". Vor einigen Tagen loderten die Brände noch in der Nähe der griechischen Hauptstadt.

Überschwemmungen und Schlammlawinen als Folge der Brände

Selbst wenn die Brände gelöscht seien, sei damit die Gefahr noch nicht gebannt. Oft folgten "Überschwemmungen, Schlammlawinen und Erdrutsche, die bei starken Regenfällen katastrophal sein können, was in den letzten Jahren sehr häufig vorkam". Zukünftig will die Regierung angesichts der extremen Wetterereignisse den Zivilschutz neu organisieren.

Bereits 10.000 Hektar sollen in der Region des antiken Olympia auf der Halbinsel Peloponnes verbrannt sein. Die größte Fläche ist den Athener Wissenschaftern zufolge aber auf der Insel Euböa verbrannt, wo die Feuer noch nicht einmal gelöscht sind. Rund 51.000 Hektar Wald liegen dort bereits in Asche. Die Waldbrände lodern weiter unkontrolliert, wenngleich es in der Nacht auf Dienstag Feuerwehr, Anrainern und Freiwilligen erneut gelungen ist, mehrere Orte vor den Flammen zu schützen.

Auch auf der Peloponnes ist die Feuerwehr im Dauereinsatz. Foto: imago/Antonis Nikolopoulos

Brände auf Euböa langsam unter Kontrolle

Allmählich besteht Hoffnung auf eine Verbesserung der Situation auf der zweitgrößten griechischen Insel Euböa. Zum einen ist so viel verbrannt, dass das Feuer stellenweise von allein erlischt, weil die Flammen keine Nahrung mehr finden. Zum anderen sind die meisten anderen Brände im Land mittlerweile unter Kontrolle, und die Einsatzkräfte können sich auf Euböa konzentrieren. Als weiterer positiver Faktor gilt, dass es am Dienstag in der Region keinen starken Wind gab, der die Flammen zusätzlich hätte anheizen können.

Am Dienstagnachmittag will die Regierung die ersten Maßnahmen zum Wiederaufbau verbrannter Häuser und zur Hilfe für betroffene Bürger bekanntgeben.

Unterstützung auch aus Österreich

Unterdessen kommt Unterstützung aus dem Ausland. Der Salzburger Verein Griechenlandhilfe schickt am Donnerstag einen Hilfstransport für lokale Feuerwehren los. Vier Busse werden Einsatzkräfte in Pyrgos, Kalamata und Athen mit dringend benötigter Ausrüstung versorgen. "Das sind vor allem Stiefel, Helme, Jacken, Hosen und Handschuhe – alles, was Feuerwehrleute so brauchen", sagte Erwin Schrümpf, der Gründer und Obmann der Griechenlandhilfe.

Die Ausrüstung sei von zahlreichen Feuerwehren und anderen Organisationen zur Verfügung gestellt worden. So habe der Samariterbund in der Schweiz Material im Wert von fast 300.000 Euro gespendet. "Der ganz große Bedarf an Hilfe wird allerdings erst kommen, wenn die Feuer gelöscht sind", erklärt Schrümpf. Dann gelte es, obdachlos gewordene Familien zu versorgen, ihnen vorübergehend ein Dach über dem Kopf zu geben und Kinder mit Schulsachen auszustatten.

Waldbrandgefahr in Süditalien bleibt hoch

Im Kampf gegen die Waldbrände in Italiens Süden ruft der Nationalpark Aspromonte, der unter den Global Geoparks der Unesco gelistet ist, weiter um Hilfe. Leider habe trotz der Appelle nur ein Löschflugzeug die Löscharbeiten in dem Naturschutzgebiet an der italienischen Stiefelspitze unterstützt, erklärte Parkpräsident Leo Autelitano.



In Italien brennen derzeit zahlreiche Feuer in Wäldern, auf Feldern und an bewohnten Gegenden. Für Dienstag und Mittwoch haben die Meteorologen eine Hitzewelle in weiten Teilen Italiens vorausgesagt. Auf den großen Inseln erwarten die Experten bis zu 45 Grad Celsius. Das Waldbrandrisiko bleibt weiter hoch.

Sardinien kämpfte bereits Ende Juli mit Waldbränden, hunderte Sarden mussten damals ihre Häuser verlassen. Foto: imago/Mauro Ujetto

Auch auf Sizilien und Sardinien sagte die dortige Zivilschutzbehörde für Dienstag ein erhöhtes Brandrisiko für große Teile der Inseln voraus. (red, APA, 10.8.2021)