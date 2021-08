Der verbaute Luftfilter im Model Y soll sogar Toxine aus der Luft filtern können. Foto: imago

Das Model Y von Tesla soll im August bereits die ersten österreichischen Käufer erreichen. Mit eingebaut wird ein spezieller Biowaffen-Abwehrfilter, berichtet das E-Mobilmagazin "Electrek".

Hepafilter

Der verbaute Hepafilter wurde ursprünglich in jenen Model Y verbaut, die in China hergestellt wurden. Chinesische Metropolen hatten in der jüngeren Vergangenheit mit Smog und starker Luftverschmutzung zu kämpfen. Der Filter soll auch Toxine in der Atemluft herausfiltern können.

Jedoch ist das nicht es erste Mal, dass der hocheffiziente Filter in einem Tesla-Modell eingesetzt wurde. Denn bereits beim Model X wurde mit einem Filter geworben, der fast 100 Prozent aller Feinstaubpartikel, gasförmige Schadstoffe sowie Viren und Pollen in der Luft auffängt.

Größe ein Problem

Der Tesla-Filter ist zehnmal größer als ein gewöhnlicher Autofilter und kann somit gar nicht in alle Tesla-Modelle eingebaut werden. So konnte beispielsweise im Model 3 der Filter nicht eingesetzt werden.

Der seit Juli vorbestellbare Mid-Size-SUV kann hingegen in zwei Versionen geordert werden. In der Standardkonfiguration beläuft sich der Preis auf 57.490 Euro, für die "Performance"-Version, bei der das Fahrwerk ein Stück tiefergelegt ist, sind laut Listenpreis knapp 63.460 Euro zu bezahlen. Jedoch ist die teurere Version offenbar erst ab dem Jahr 2022 erhältlich. (red, 10.8.2021)