Linkedin hat 800 "grüne" Kompetenzen identifiziert, die Beschäftigte derzeit vorweisen können. Skills, die das Klima retten sollen, nähmen zu – nicht nur in Green Jobs

Spätestens seit dem besorgniserregenden Bericht des Weltklimarates (IPCC), der am Montag veröffentlicht wurde, ist klar: Es muss rasch etwas gegen die Erderwärmung unternommen werden. Dabei sind auch neue Fähigkeiten und Jobs gefragt.

Windräder managen, Photovoltaikanlagen aufbauen: Fähigkeiten rund um erneuerbare Energien kommen am häufigsten vor. Foto: imago

Das Jobnetzwerk Linkedin hat sich nun angesehen, welche "grünen" Fähigkeiten bereits jetzt im Arbeitsalltag zum Einsatz kommen. Damit sind laut Aussendung Skills gemeint, die Beschäftigte nutzen, um beispielsweise Umweltverschmutzung zu verhindern, zu überwachen oder zu beseitigen sowie den Umgang und den Erhalt natürlicher Ressourcen bei der Warenherstellung zu optimieren.

Diese nähmen auf dem Jobnetzwerk "stark zu und sind sehr nachgefragt". Wer mindestens eine "grüne" Kompetenz in seinem Linkedin-Portfolio angibt, habe im Schnitt eine eineinhalbmal so hohe Wahrscheinlichkeit, einen neuen Job zu bekommen, wie jene, die keine solchen Kenntnisse angeben.

800 von 35.000 Skills sind "grün"

Über 35.000 standardisierte Fähigkeiten, die Mitglieder selber angeben, wurden ausgewertet. Etwa 800 davon waren "grüne" Fertigkeiten. Diese kommen sowohl in klassischen Green Jobs wie im Bereich der erneuerbaren Energien vor als auch in "nichtgrünen" Bereichen wie dem Finanzwesen oder der Modebranche.

Dabei wurden 13 Bereiche identifiziert – etwa Abfallvermeidung, Energiemanagement oder Nachhaltigkeitsforschung –, in denen Beschäftigte in den vergangenen zwei Jahren besonders viele Kenntnisse ihrem Linkedin-Portfolio hinzugefügt haben. Besonders häufig genannt wurden Wissen und Können in Bezug auf Umweltrichtlinien und erneuerbare Energien. Hier eine Übersicht über die jeweiligen Kategorien und Skills:

Diese "grünen" Skills gaben Linkedin-Mitglieder in den vergangenen zwei Jahren besonders häufig in ihren Portfolios an. Foto: LinkedIn

(red, 12.8.2021)