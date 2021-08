Die iPhone-Produktion könnte bald erlahmen, sollten sich nicht bald neue Mitarbeiter finden. Foto: Imago/Yoshio Tsunoda

Seit geraumer Zeit häufen sich hartnäckige Gerüchte rund um das nächste iPhone und etwaige Lieferverzögerungen. So soll es den großen Zulieferern nicht gelungen sein, neue Mitarbeiter anzustellen. Denn in China herrscht eine Vollbeschäftigung innerhalb der Elektronikbranche. Wie die in Hongkong ansässige "China Morning Post" nun berichtet, möchten die beiden größten Zulieferer Apples neue Mitarbeiter mittels hohen Bonuszahlungen anwerben.

Mehr Gehalt

Die jährliche Neuerscheinung des neuesten iPhones ist für gewöhnlich im dritten Quartal angesetzt. Dieses Jahr könnte sich der Start der neuen iPhone-Generation jedoch verzögern, denn die beiden größten Zulieferer, Foxconn und Pegatron, locken mit großen Bonuszahlungen.

Bereits im Juni soll mehr als ein Monatsgehalt geboten worden sein, das bei rund 810 Euro liegen soll. Die Summe sei ein weiteres Mal erhöht worden, und zwar auf ungefähr 1.200 Euro. Jedoch sei das erhöhte Gehalt an eine Bedingung gebunden, denn die Mitarbeiter müssten der Firma mindestens 90 Tage treu bleiben. In genau diese Zeitspanne fällt auch die Produktion der neuen iPhones, heißt es in dem Bericht.

Abhängigkeit



Aber auch andere Fertiger haben im Moment mit Apple-Aufträgen zu kämpfen. Auch dem Touchscreen-Lieferant Lens Technologie fehlen wichtige Arbeitskräfte, um dem Arbeitstempo gerecht zu werden. Deswegen erhöhte man dort auch die Bezahlung, gleich um das Doppelte. Dafür müssen sich Arbeitnehmer verpflichten, mindestens sieben Monate angestellt zu bleiben. Laut dem Bericht verliert die junge Bevölkerung Chinas immer mehr Interesse an Fabrikjobs. Die aktuelle Situation macht daher deutlich, wie abhängig Apple von den chinesischen Zuliefern ist. (red, 11.8.2021)