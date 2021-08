[Etat] Weißmann fix als ORF-Chef, Wrabetz will Armin Wolf als Digitalchef im Newsroom.

ORF-Wahl bringt Grünen den Vorwurf des Kniefalls vor der ÖVP ein.

[International] New Yorks Gouverneur Cuomo tritt nach Belästigungsvorwürfen zurück.

Die von der nationalkonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) angeführte Regierungskoalition in Polen wackelt. Einer der Juniorpartner der PiS verkündete demnach seinen Rückzug aus dem Bündnis.

[Analyse] Wieso Afghanistans demoralisierte Armee gegen die Taliban nicht ankommt.

[Pandemie] Die Debatten um den ersten, zweiten und dritten Stich.

In Deutschland werden Corona-Tests kostenpflichtig.

[Sport] Messi in Paris gelandet: Er macht PSG zu den neuen "Galaktischen".

[Wissenschaft] Neu entdeckte fleischfressende Pflanze verblüfft Forscher.

[Wetter] Zunächst ist es vielerorts sonnig. Vor allem in der zweiten Tageshälfte tauchen aber zahlreiche Quellwolken auf und lokale Regenschauer sowie Gewitter bilden sich. Die meisten Gewitter treten wieder in den Bergen auf, auch im südöstlichen Hügelland steigt die Gewitterwahrscheinlichkeit am Nachmittag an. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Wienerwald mitunter lebhaft aus West. Frühtemperaturen 14 bis 19 Grad, Tageshöchsttemperaturen 25 bis 30 Grad.

[Zum Tag] Claire, Donald, Klara, Susanne haben heute Namenstag.