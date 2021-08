Überblick Wo die Welt derzeit brennt

Video

Maria von Usslar



14 Postings

Teile Algeriens, Griechenlands und Italiens stehen in Flammen, Kalifornien kämpft seit Wochen gegen die drittgrößte Brandkatastrophe in der US-Geschichte und in Sibirien bringen die Feuer den Permafrostboden in Gefahr. Ein Überblick