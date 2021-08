Die britische Botschaft in Berlin. Foto: AFP/JOHN MACDOUGALL

Berlin – In der deutschen Hauptstadt Berlin ist am Dienstag ein Mitarbeiter der britischen Botschaft festgenommen worden, weil er einem russischen Geheimdienst gegen Geld Dokumente verschafft haben soll. Der britische Staatsangehörige David S. sei in Potsdam von Beamten des Bundeskriminalamtes festgenommen worden, teilte die Bundesanwaltschaft am Mittwoch mit. Die Festnahme sei das Ergebnis gemeinsamer Ermittlungen deutscher und britischer Behörden.

Der als Ortskraft bei der Botschaft beschäftigte Mann sei dringend verdächtig, spätestens seit November 2020 für einen ausländischen Geheimdienst tätig gewesen zu sein. Bei mindestens einer Gelegenheit habe er im Zuge seiner beruflichen Tätigkeit erlangte Dokumente an einen Vertreter eines russischen Nachrichtendienstes übermittelt. Als Gegenleistung habe er Bargeld in unbekannter Höhe erhalten.

Auch die Wohnung und der Arbeitsplatz des Mannes wurden am Dienstag durchsucht. Ein Ermittlungsrichter soll am Mittwoch entscheiden, ob der Brite in Untersuchungshaft kommt. Die Festnahme war das Ergebnis gemeinsamer Ermittlungen deutscher und britischer Behörden. (red, Reuters, 11.8.2021)