Die britische Botschaft in Berlin. Foto: AFP/JOHN MACDOUGALL

Berlin – In der deutschen Bundeshauptstadt Berlin wurde am Dienstag ein Mitarbeiter der britischen Botschaft festgenommen, weil er einem russischen Geheimdienst gegen Geld Dokumente verschafft haben soll. Gegen ihn wird wegen "geheimdienstlicher Agententätigkeit" ermittelt. Seit spätestens November 2020 soll er für den Geheimdienst gearbeitet haben, erläuterten die Ermittler am Mittwoch. Wie viel Bargeld er für seine Tätigkeit bekam, sei bisher unklar.

Auch die Wohnung und der Arbeitsplatz des Mannes wurden am Dienstag durchsucht. Ein Ermittlungsrichter soll am Mittwoch entscheiden, ob der Brite in Untersuchungshaft kommt. Die Festnahme war das Ergebnis gemeinsamer Ermittlungen deutscher und britischer Behörden. (red, 11.8.2021)