Die Taliban befinden sich in Afghanistan auf dem Vormarsch – innerhalb weniger Tage fielen zuletzt mehrere Provinzhauptstädte in die Hände der radikalen Islamisten. US-Geheimdienste halten es für wahrscheinlich, dass sie auch die Hauptstadt Kabul schneller als gedacht einnehmen werden. Nun reagieren erste Länder in Europa, die Niederlande und Deutschland wollen nicht mehr nach Afghanistan abschieben. Wieso können die Regierung in Kabul und die afghanische Armee dem Vormarsch der Taliban so wenig entgegensetzen? Und was geschieht, wenn Kabul fällt? Das erklärt Gudrun Harrer. (red, 11.8.2021)



Über den Podcast: "Thema des Tages" ist der Nachrichtenpodcast des STANDARD. Wir stellen die brennenden Fragen unserer Zeit. Die Redaktion liefert die Antworten und die Hintergründe – von Politik und Wirtschaft bis Chronik, Wissenschaft und Sport. Neue Folgen erscheinen jeden Werktag um 17 Uhr. Alle Folgen hören Sie auch in unserer E-Paper-App. Feedback an: podcast@derStandard.at. Und jetzt neu: "Thema des Tages" bei Apple Podcasts für 3,99 Euro im Monat abonnieren und werbefrei hören!