Während sich die Lage in Griechenland entspannen dürfte, droht in Italien eine neue Hitzewelle. Foto: AP / Petros Karadjias

Die Brände im Mittelmeerraum fordern nach wie vor die Einsatzkräfte. Während in Algerien mindestens 42 Personen starben, scheint sich die Lage in Griechenland leicht zu entspannen. Auf der zweitgrößten griechischen Insel Euböa gab es am Mittwoch weiterhin viele, aber kleinere Brände. Weil die Rauchentwicklung nicht mehr so stark war, konnten die Löschflugzeuge und -hubschrauber am Morgen besser arbeiten, wie Medien berichteten.

Wetter lässt hoffen

Noch am Dienstag waren in der Region 21 Dörfer evakuiert worden, weil die Flammen immer näher rückten. Einen Hoffnungsschimmer liefert nun das Wetter: Für den Abend sind auf der Insel Regenfälle angekündigt. Die Menschen hoffen, dass sie wirklich kommen und stark genug ausfallen.

Aus der Luft wird das Ausmaß der Zerstörung sichtbar. Foto: AP / Michael Varaklas

Auf der Halbinsel Peloponnes wütete das Feuer ebenfalls weiter, doch auch dort hat sich die Lage am Mittwoch leicht entspannt, wie der griechische Feuerwehrchef Stefanos Kolokouris dem Fernsehsender Skai sagte. Das liege nicht zuletzt an den vielen internationalen Helfern, in der Region sind vor allem tschechische, britische und deutsche Kräfte. Insgesamt sind in der Region 578 Feuerwehrleute mit 181 Fahrzeugen im Einsatz. Unterstützt werden sie von sieben Löschflugzeugen und sieben Löschhubschraubern.

25 Soldaten in Algerien gestorben

Deutlich prekärer ist die Lage in Algerien, wo im Norden des Landes mehr als 70 Feuer ausbrachen. Unter den mindestens 42 Toten befinden sich alleine 25 Soldaten, die beim Rettungseinsatz starben, teilte Präsident Abdelmadjid Tebboune am Dienstagabend mit. In der von Bränden besonders betroffenen Region Tizi Ouzo starben zudem 17 Zivilisten. Innenminister Kamel Beldjoud machte bei einem Besuch vor Ort Brandstifter für die Feuer verantwortlich. Vier Verdächtige wurden festgenommen.

Die meisten Brände wüteten in der Kabylei, einer stark bewaldeten und dicht besiedelten Bergregion östlich der Hauptstadt Algier. Laut Innenminister Beldjoud sind die Feuer "krimineller Natur". Es sei "unmöglich, dass 50 Feuer gleichzeitig ausbrechen".

Auch in Algerien gehen die Einsatzkräfte an ihre Grenzen. Foto: REUTERS / ABDELAZIZ BOUMZAR

Den Soldaten sei aber es gelungen, mehr als 100 Menschen aus den Flammen in Tizi Ouzo sowie in der Region Bejaia östlich von Algier zu befreien, schrieb Präsident Tebboune.

Die Waldbrände ereignen sich inmitten brütender Sommerhitze, die Wasserbestände werden knapp. Der wichtigste Staudamm der Region, Taksebt, ist praktisch ausgetrocknet. Der Wetterdienst sagte für Dienstag und Mittwoch Temperaturen von 42 Grad voraus.

Russland kämpft gegen giftigen Qualm

In Russland ist es vor allem der Rauch, der immer mehr Menschen zu schaffen macht. Allein in der Region rund um Irkutsk am Baikalsee seien 736 Dörfer betroffen. In der Region Krasnojarsk in Sibirien sprachen die Behörden von 944 Dörfern, die im gefährlichen Qualm versinken.

Deshalb kommt es auch im Flugverkehr zu Verspätungen und Flugausfällen, insbesondere in der Stadt Krasnojarsk im Süden Sibiriens. Der Rauch zog sich den Behörden zufolge bereits tausende Kilometer ins Landesinnere. Die Menschen sind aufgerufen, sich möglichst nur im Haus aufzuhalten und Fenster und Türen abzudichten.

Landesweit zählte die Forstschutzbehörde mehr als 250 Brände auf einer Gesamtfläche von rund 3,9 Millionen Hektar – mehr als am Vortag. Viele Brände werden den Angaben zufolge gar nicht erst gelöscht, weil sie keine Dörfer bedrohten oder weil Löscharbeiten zu teuer seien. Manche lägen so weit von Städten entfernt, dass das Kerosin der Löschflugzeuge nicht für einen Flug dorthin reiche.

In Jakutien steht nun ein Einwohner vor Gericht, weil er ein Lagerfeuer angezündet haben soll, das dann außer Kontrolle geraten sei. Umweltbeschützer beklagen immer wieder, dass viele Feuer von Menschen verschuldet seien. Wegen Trockenheit können sich die Flammen dann rasant schnell ausbreiten. In Russland kämpfen derzeit laut offiziellen Angaben mehr als 8.000 Einsatzkräfte gegen die Feuer.

Populärer Wallfahrtsort in Süditalien bedroht

Mithilfe des Heeres versucht sich etwa Italien gegen die Flammen zu wehren. Die Brände bedrohen nun auch den populären Marien-Wallfahrtsort von Polsi in der Gemeinde San Luca in Kalabrien. Das Pilgerheiligtum der "Madonna della Montagna" (Muttergottes des Berges) sei unzugänglich, berichtete der Pfarrer der Ortschaft.

Aussichtslos wirkt der Kampf gegen die Flammen auch in Italien. Foto: AP / Salvatore Cavalli

Der Einsatz gegen die Waldbrände geht auch auf Sardinien weiter. Ein 35-jähriger Landwirt aus Las Plassas wurde unter Hausarrest gestellt, weil ihm vorgeworfen wird, einen Olivenhain und ein Waldstück in Brand gesetzt und dabei auch einige nahe gelegene Gebäude gefährdet zu haben. Die Festnahme erfolgte aufgrund von Videoüberwachung. Die Festnahme sei die dritte in dieser Saison, die von der Forstpolizei vorgenommen wurde, erklärte Regionalpräsident Christian Solinas.

Im Gegensatz zu Griechenland wird in Italien keine Entspannung erwartet. Für Mittwoch und Donnerstag haben Meteorologen außerdem eine Hitzewelle für weite Teile Italiens vorausgesagt. Auf den großen Inseln erwarten die Experten teilweise bis zu 45 Grad Celsius. Das Waldbrandrisiko bleibt durch die anhaltenden Trockenheit und heiße Winde deshalb weiter hoch. Auf Sizilien und Sardinien sagte die dortige Zivilschutzbehörde für Mittwoch ein erhöhtes Brandrisiko für große Teile der Inseln voraus. (balm, 11.8.2021)