Offen statt monogam? Schaut so der Beziehungsalltag unter schwulen Männern aus?

Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/satamedia

Egal ob Tiktoks, Memes auf Instagram oder ein Blick auf Dating- und Sex-Apps wie Grindr: Schwule Männer scheinen es nicht so mit der Monogamie zu halten. Quasi jeder, der in einer Beziehung ist, ist in einer offenen. Das klassische Beziehungsmodell ist obsolet. Ist das wahr, oder sind jene in offenen Beziehungen einfach nur sichtbarer?

Satirisches Tiktok über offene Beziehungen. Jackson Rickun

Eine Studie des Gay Therapy Centers in San Francisco hat dazu 517 schwule Männer befragt, und herausgekommen ist, dass rund ein Drittel in einer nichtmonogamen Beziehung lebt. Frühere Studien haben sogar höhere Zahlen, bis zu 40 Prozent, festhalten können, während bei heterosexuellen Beziehungen nur fünf Prozent offen waren – das war aber noch 2005. Das befeuert gesellschaftliche Wahrnehmungen – auch innerhalb der Szene –, die besagen, dass schwule Männer sich nicht binden wollen, Angst vor Intimität haben und nur auf Sex aus sind. Das alles sollen Gründe dafür sein, dass unter Gays so viele offene Beziehungen geführt werden.

Offene Beziehungen sind nicht einfacher



Vor allem für Singlemänner kann es da schwierig sein, jemanden ernsthaft kennenzulernen. Eine offene Beziehung ist für einige ein Sicherheitsnetz, besonders wenn man sich noch nicht so lange kennt: Damit man sich emotional nicht zu sehr einlässt, hält man sich ein paar Möglichkeiten offen. Für einige mag eine solche Beziehung weniger ernst sein als ein monogame.



Eine offene Beziehung bedeutet aber nicht gleich eine einfachere Beziehung. Es benötigt viel an Kommunikation und Regeln, die eingehalten werden müssen. Schläft man gemeinsam mit jemandem oder jeder einzeln, erzählt man sich gegenseitig von den anderen Sexpartnern oder nicht? Nicht für jeden ist eine offene Beziehung das Richtige, wie nicht für jeden eine monogame das richtige Beziehungsmodell ist.

Leben Sie in einer schwulen offenen Beziehung?

Welche Regeln und Hürden gibt es bei Ihnen? Warum erscheinen offene Beziehungen in der Community sichtbarer als monogame? (rec, 20.8.2021)