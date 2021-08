Der Tagesmarktanteil aller ORF-Sender beim Publikum unter 50 Jahren lag am Dienstag bei 18, 3 Prozent, die ProSiebenSat1-Gruppe kam auf 34,5 Prozent

Im Schnitt sahen Dienstagabend 299.000 "Soko Kitzbühel" mit Hans Sigl und Kristina Sprenger in ORF 1. Foto: ORF/BEO-Film/Marco

Wien – Der Tag an dem die ORF-Stiftungsräte mit Roland Weißmann einen neuen ORF-Chef bestellt haben, war kein guter für ORF 1, jedenfalls bei den Quoten.

Am 10. August 2021 weist der Teletest ORF 1 den drittschlechtesten Wert bei Marktanteilen seiner Geschichte aus. Beim Gesamtpublikum ab 12 Jahren kommt der Sender auf 5,6 Prozent Marktanteil, in der Zielgruppe der Zwölf- bis 49-Jährigen lag dieser Wert am Dienstag bei 5,9 Prozent.

Schlechter waren diese Daten bisher nur am 3. November 2020 mit 5,4 beziehungsweise 5,7 beim Publikum unter 50 Prozent sowie am 26. September 2019, damals lagen die Marktanteile bei 3,6 beziehungsweise 5,9 Prozent.

Insgesamt weist der Telest für ORF-Sender am Dienstag einen Marktanteil von 18, 3 Prozent beim Publikum zwischen zwölf und 49 Jahren aus, die ProSiebenSat1-Gruppe kam auf 34,5 Prozent. (red, 11.8.2021)