Die Suche nach Liebe kann schön, aufreibend, lustig, dramatisch sein, und auch eines: richtig gutes Fernsehen. Bereits vor vielen Jahren war "Herzblatt" jeder und jedem hierzulande ein Begriff, Susis knackige Zusammenfassungen am Schluss und der obligatorische Tagesausflug via "Herzblatt"-Hubschrauber bleiben bis heute in Erinnerung.

Hoffentlich hat Georg die Liebe gefunden. Rainhard Fendrich

Gar nicht so weit entfernt davon war der globale Lockdown-Nummer-eins-Hit "Love is Blind", bei dem sich Singles zunächst rein übers Reden kennenlernten, ohne einen Blick auf die andere Person erhaschen zu dürfen. Auch sehr beliebt: einen Haufen Singles in einer Villa am Meer zu versammeln. Dort kämpfen sie dann um einen Traummann oder eine Traumfrau, bis diese sich mittels regelmäßiger Eliminationsrunden am Schluss für einen glücklichen Single entscheiden: die Liebe fürs Leben oder zumindest bis zur Reunion-Folge. Dieses Konzept gibt es als "Bachelor" beziehungsweise "Bachelorette" bereits seit Jahren in der Heteroversion, seit kurzem buhlen auch schwule Männer und lesbische Frauen um ihren "Prince" oder ihre "Princess Charming".

Geschmust wird natürlich auch! Hier zum Beispiel mit der Princess Charming. Foto: TVNOW

Die Liste ließe sich noch lange fortsetzen: mittels Algorithmus zur Liebe in "Are you the One", via permanenten Partnertausch in "Love Island", Mitarbeit in Feld und Stall bei "Bauer sucht Frau" oder ganz klassisch im Einzelporträt der "Liebesg'schichten und Heiratssachen".

Welche Kuppelsendung finden Sie am besten?

Welches Konzept finden Sie am originellsten? Wo können Sie am meisten mitfiebern? Und was ist eigentlich die Faszination daran, anderen beim Daten zuzusehen? Tauschen Sie sich aus und teilen Sie Ihre Empfehlungen im Forum! (aan, 13.8.2021)