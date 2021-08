Die revitalisierten Tribünen der Trabrennbahn Krieau. Foto: Value One / Moritz Reithmeyer

Wien – Nach 60 Jahren Leerstand kehrt wieder Leben in die Tribünen der Trabrennbahn Krieau in Wien ein. Der Immobilienentwickler Value One nutzt die revitalisierte Tribüne zwei als neue Firmenzentrale, das Red Bull Media House zieht wiederum in Tribüne drei ein. Insgesamt bevölkern somit künftig rund 400 Menschen die ältesten Stahlbetongebäude Wiens.

Ermöglicht wurde das durch eine von Value One und dem Architekten Martin Kohlbauer durchgeführte dreijährige Sanierung der denkmalgeschützten Gebäude, teilte der Immobilienentwickler in einer Aussendung mit. "Wir sind glücklich und stolz, an so einem besonderen Platz unser neues Zuhause in Wien gefunden zu haben – mitten in der Stadt, mitten im Grünen, inmitten außergewöhnlicher Architektur, die Tradition und Modernität perfekt verbindet. Es ist genau der richtige Kraftplatz für uns und unsere Art, Medien zu machen und Menschen damit zu inspirieren", wurde Andreas Kornhofer, Herausgeber und Geschäftsführer von Red Bull Media House Publishing, zitiert. (APA, 11.8.2021)