Wien – Der Fachbereich Medien der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR Medien) hat eine neu überarbeitete, interaktive Landkarte für Antennenempfang in Österreich gestartet. Unter senderkataster.rtr.at ist es möglich, Rundfunkangebote und deren geografische Versorgungsgebiete abzufragen.

Damit könne man etwa Frequenzen und Kanäle rasch finden oder auch feststellen, wie gut der Empfang an einem bestimmten Standort für ein bestimmtes Angebot ist, teilte die Regulierungsbehörde in einer Aussendung mit. Dabei informiert die Landkarte über alles, was terrestrisch, also für den Antennenempfang verfügbar ist und somit DVB-T und DVB-T2 als auch UKW oder DAB+. (APA, 11.8.2021)