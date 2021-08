Das indische Dabbawalla-System als Ausgangspunkt einer Liebesgeschichte: Nimrat Kaur verschickt in "Lunchbox" Botschaften mit dem Essen, 0.15 Uhr, WDR.

Foto: WDR

19.20 DOKUMENTATION

Muslimisch. Modern – Frauen auf der Arabischen Halbinsel Jenseits gängiger Klischees gibt es auch auf der Arabischen Halbinsel emanzipierte und aktive Künstlerinnen, Autorinnen und Bloggerinnen. Die Doku rückt Frauen aus der Golfregion in den Fokus.

Bis 20.00, 3sat

19.40 REPORTAGE

Re: Wasser für Istanbul – Trocknet die Millionenmetropole aus? Die türkische Metropole leidet zunehmend unter Wasserknappheit, zudem ist das Wasserleitungssystem marode. Bürgerinnen und Bürger wollen ihre Stadt für eine Zukunft in Zeiten des Klimawandels rüsten. Bis 20.15, Arte

20.15 THRILLER

Heat (USA 1995, Michael Mann) Bis 1995 sollte es dauern, dass Robert De Niro und Al Pacino erstmals in einer Szene gemeinsam auf der Leinwand zu sehen waren. Der eine in der Rolle eines Gangsters, der andere als Polizist. Stylisher Neo-Noir von US-Regiekönner Michael Mann. Bis 23.35, ATV 2

20.15ACTION

Karate Kid(USA 1984, John Avildsen) Ein japanischer Hausmeister (Pat Morita) lehrt einen gepiesackten Teenager (Ralph Macchio) Karate und Selbstwertgefühl. 80er-Jahre-Kultfilm von Rocky-Regisseur John Avildsen. Bis 22.55, Puls 4

21.00 MAGAZIN

Scobel: Jugend nach Corona Was hat Jugendliche in Zeiten der Pandemie belastet, was hat sich positiv verändert? Gert Scobel diskutiert mit dem Politikwissenschafter Christoph Butterwegge, der Professorin für Sozialpädagogik Sabine Andresen sowie der Bildungsforscherin Cordula Artelt. Bis 22.00, 3sat

22.30 MAGAZIN

Eco Themen: Aus für Gratistests? Wer die Pandemiekosten zahlen muss. / Frischer Wind: Wie Segelfracht die Schifffahrt revolutionieren soll. / Mode aus Müll: vom Ökotrend auf die Laufstege der Welt. Bis 23.05, ORF 2

22.45 ROADMOVIE

Tschick(D/F 2016, Fatih Akin) Der 14-jährige Maik (Tristan Göbel) und sein Klassenkollege "Tschick" (Anand Batbileg) leben im Ostberliner Stadtteil Marzahn. Mit einem Lada brechen sie im Sommer Richtung Walachei auf. Mit seinem formidablen Hauptdarstellerduo ist Fatih Akin eine wunderbare Verfilmung von Wolfgang Herrndorfs Roadtrip-Roman gelungen. Bis 0.10, BR

23.05 TALK

Stöckl Opernsänger Jonas Kaufmann, ORF-Wettermoderatorin Christa Kummer, Schauspieler und Sänger Adi Hirschal und Ahnenforscher Felix Gundacker. Bis 0.05, ORF 2

0.15 LIEBESGESCHICHTE

Lunchbox (Dabba, IND/D/F 2013, Ritesh Batra) Essen als Öffner der Herzen: Die in Mumbai lebende Hausfrau und Mutter Ila (Nimrat Kaur) schickt ihrem Ehemann wie jeden Tag eine Lunchbox ins Büro, die aber stattdessen bei einem zurückgezogen lebenden Angestellten landet. Bis 2.00, WDR