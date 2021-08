Vahidi war bereits Verteidigungsminister. Washington wirft ihm vor, in einen Anschlag in Buenos Aires 1994 verwickelt gewesen zu sein

Das Parlament muss die Ernennung von Ahmad Vahidi noch absegnen. Foto: AP

Teheran – Der neue iranische Präsident Ebrahim Raisi hat General Ahmad Vahidi zu seinem Innenminister bestellt. Der ehemalige Verteidigungsminister, der 2010 von den USA auf die schwarze Liste gesetzt wurde, wird von Interpol wegen seiner angeblichen Rolle bei der Bombardierung eines jüdischen Kulturzentrums in Buenos Aires 1994 gesucht. Bei dem Anschlag wurden 85 Menschen getötet und Hunderte verletzt.

Wie die iranische Nachrichtenagentur FARS am Mittwoch berichtete, präsentierte Raisi in einem Schreiben an Parlamentspräsident Baqer Qalibaf die Liste seiner künftigen Kabinettsmitglieder. Das Parlament (Majles) muss der Ernennung der neuen Minister in der kommenden Woche noch zustimmen. Der konservative Diplomat Hossein Amir Abdollahian soll neuer Außenminister werden. (APA, 11.8.2021)