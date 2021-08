Vor der Küste der Philippinen wurde ein Erdbeben mit der Magnitude 7,1 registriert, wie das European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) mitteilte.

Das Epizentrum lag 141 Kilometer östlich von Davao auf der südlichen Insel Mindanao entfernt. Die zuständigen US-Behörden gaben eine Tsunamiwarnung aus. Das Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) erwartete zunächst Nachbeben und Schäden am Festland, hob etwas später dann zumindest eine Tsunamiwarnung für den Inselstaat auf. Berichte über Opfer oder Schäden lagen zunächst nicht vor. (red, 11.8.2021)