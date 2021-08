Flammen

Großbrände im Norden Athens teilweise eingedämmt – Sizilien erklärt Notstand für sechs Monate

In Griechenland haben sich die Waldbrände den fünften Tag in Folge ausgebreitet, in Athen lodern nach einem Großeinsatz nur mehr zweit Feuerfronten. In der Türkei, in Russland und Italien gibt es keine Entwarnung