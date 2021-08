Die Beta 4 bringt bereits das finale Easter Egg für Android 12. Foto: Proschofsky / STANDARD

Eines hat sich in den vergangenen Monaten bereits deutlich abgezeichnet: Android 12 dürfte eines der größten Updates für Googles Betriebssystem seit langem werden. Nicht nur, dass dem System unter dem Namen "Material You" die erste grundlegende Überarbeitung der Oberfläche seit vielen Jahren verpasst wird, gibt es auch eine Fülle von Privacy-Verbesserungen und neuen Funktionen. Öffentliche Testversionen wurden dabei bereits seit Februar in regelmäßigen Abständen veröffentlicht, nun nähert sich der aktuelle Entwicklungszyklus aber langsam seinem Ende.

Neue Testversion

Mit Android 12 Beta 4 hat Google nun die letzte geplante Beta-Version für seine nächste Softwaregeneration veröffentlicht. Im Zeitplan kommt dieser zudem eine besondere Rolle hinzu, ist damit nun doch "Plattformstabilität" erreicht. Das ist vor allem für Entwickler relevant, immerhin bedeutet dies, dass sämtliche Schnittstellen aber auch das Verhalten von Systemkomponenten nun als "stabil" gelten und bis zur fertigen Version nicht mehr verändert werden. App-Entwickler können sich also darauf verlassen, dass wenn sie ihre Programme jetzt für die neue Version anpassen, diese auch fehlerfrei auf der fertigen Version von Android 12 laufen werden. Damit einher geht der Aufruf an Entwickler eben dieses zu tun, also ihre Apps zu aktualisieren. Zudem öffnet man den Play Store für die neue Version, Programme, die die neue API-Version 31 – die Android 12 entspricht – können nun also hochgeladen werden.

Aus Nutzersicht bringt die vierte Beta vor allem Detailverbesserungen. Das reicht von kleineren optischen Anpassungen, wie etwa dass sich nun auch das Google-Logo in der Suchzeile an die anhand des Bildschirmhintergrunds automatisch vergebenen Highlight-Farben hält, bis dazu, dass das neue Game Dashboard jetzt leichter erreichbar ist. Zudem ist nun bereits das finale Easter Egg für Android 12 enthalten. Unter der Haube wurde ebenfalls noch mal einiges aktualisiert, so hat etwa Google den Linux-Kernel zuletzt deutlich näher an aktuelle Versionen gebracht als es früher der Fall war. Sowohl auf einem Pixel 3a und einem Pixel 5 finden sich mit der Beta 4 nun LTS-Releases, die im Mai vom Linux-Projekt freigegeben wurden.

Bugs, Bugs, Bugs

Dazu kommt eine Fülle von Fehlerbereinigungen, gerade im Zusammenspiel mit Android Auto wurden zahlreiche Defizite ausgeräumt. Trotzdem lässt sich nicht leugnen, dass der aktuelle Entwicklungszyklus – wohl angesichts der zahlreichen Neuerungen – generell auffällig fehlerbehaftete Testversionen produziert hat. So zeigen sich auch in der Beta 4 noch einige Bugs, bleibt abzuwarten, ob Google alle davon bis zur stabilen Version bereinigen kann. Ist diese doch nicht mehr fern.

Der weitere Zeitplan sieht als nächsten Schritt die Veröffentlichung eines Release Candidates vor, der bereits – wie es der Sinn eines RCs ist – praktisch zur Gänze der fertigen Version entsprechen soll. Danach soll dann bereit das stabile Android 12 folgen. Fixe Termine nennt Google in diesem Zusammenhang nicht, nach den üblichen Abläufen würde Android 12 aber bereits Anfang September anstehen. Bleibt abzuwarten, ob man dies auch wirklich durchzieht, oder ob angesichts der Fehlervielfalt aktueller Testversionen der Release-Zeitraum doch noch verschoben wird. (Andreas Proschofsky, 12.08.2021)