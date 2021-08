Mitte August lässt es sich gut Sternschnuppen schauen. Wie gut kennen Sie sich mit den leuchtenden Erscheinungen am Nachthimmel aus? Machen Sie das Quiz!

Jedes Jahr im Sommer gibt es bei guten Wetterbedingungen ein besonderes Spektakel am Firmament zu beobachten. Bis zu 105 Sternschnuppen pro Stunde sind Mitte August beim Meteorschauer der Perseiden theoretisch zu sehen. Allerdings ist dieses Ereignis bei weitem kein einzigartiges – so gibt es das ganze Jahr über einige weitere bekannte und gut sichtbare Meteorschauer. Doch wie heißen diese und was bedeutet "Meteor" eigentlich? Testen Sie Ihr Wissen:

Und, wie haben Sie abgeschnitten? Konnten Sie in den vergangenen Tagen Sternschnuppen beobachten?