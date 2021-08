Die Wiener Rapperin spricht über Machtdynamiken in der Szene und nimmt die Männer in die Pflicht

Im Juni warf die Influencerin Nika Irina dem Deutschrapper Samra vor, sie vergewaltigt zu haben. Damit stieß sie eine weitreichende Debatte über sexuelle Gewalt und eine strukturelle, frauenverachtende Kultur an, die jetzt nicht mehr nur über die Szene, sondern auch innerhalb der Szene geführt wird und bis heute anhält. Erfolgreiche Rapperinnen wie Shirin David zeigten sich mit Irani solidarisch. Ein Instagram-Account namens Deutschrapmetoo, der mittlerweile über 37000 Follower zählt, macht die verstörenden Erfahrungen vieler junger Frauen in der Szene erstmals umfassend sichtbar und gibt Einblick in eine Szene, in der Frauen nur zu oft als Objekte betrachtet werden. Auch der Wiener Rapperin Eli Preiss ist das Thema wichtig. Im Interview erzählt sie von den Machtverhältnissen in der Szene und davon, wie sie sich zum Besseren verändern könnte. (Amira Ben Saoud, Christopher Lettner)