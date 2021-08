Tripadvisor hat sich die Vorlieben seiner Community angesehen und wollte so herausfinden, welche Destinationen in Europa gerade am angesagtesten sind

Laut Tripadvisor haben Reisende die Touristikplattform genutzt, um Aufenthalte an noch unbekannten Reisezielen zu planen. Es sollen vor allem Orte fernab des Touristenstroms sein, heißt es. Hier das Ergebnis, der europäischen Reiseziele, die im Kommen sind.

St. Ives Foto: Getty Images/iStock

St. Ives, Großbritannien

Der Urlaubsort St. Ives in Cornwall zählt mit seinen Sandstränden, zu den schönsten in England, heißt es. Hier kann man sich im Sommer in geschützten Buchten in der Sonne ausruhen, im Meer baden oder surfen. Oder Robben, Delfine und Riesenhaie beobachten. In der Künstlerkolonie St. Ives selbst findet man zahlreiche Cafés und Restaurants. Enge Kopfsteinpflastergassen führen zum alten Hafen des Ortes.

Breslau Foto: Getty Images/iStock

Breslau, Polen

Breslau (Wrocław) ist Polens viertgrößte Stadt und Hauptstadt der Provinz Unterschlesien. Die quirlige Studentenstadt war 2016 Kulturhauptstadt Europas. Mit ihrer restaurierten Altstadt, der alternativen Szene und der hohen Dichte an Bars und Cafés zählt sie nach wie vor zu den Geheimtipps für Städtereisen. Breslau ist also eine Option für all die, denen beispielsweise Prag und Budapest zu überlaufen sind. Der Rynek (Hauptplatz) ist umringt von farbenprächtigen Gebäuden und eine der Hauptsehenswürdigkeiten der Stadt.

Annecy Foto: Getty Images/iStock

Annecy, Frankreich

Die beste Reisezeit für Annecy, an der Nordspitze des Lac d’Annecy gelegen, ist von Juni bis September. Hier drängen sich alte Steinhäuser an schmale Kopfsteinpflastergassen oder spiegeln sich mit ihren pastellfarbenen Fassaden im Fluss Thiou, der natürlicher Abfluss des Sees. Kleine Innenhöfe oder Terrassen laden mit Bänken oder Restaurants zu einem kleinen Stopp ein. Mitten im Fluss trotzt seit dem 12. Jahrhundert das Palais de l’Isle den Wassermassen. Wo einst die Stadtherren lebten, befindet sich heute das Heimatmuseum der Stadt. Nur wenige Schritte weiter liegt das Château d’Annecy auf einem Felsvorsprung. Man kann im See baden, Wassersport betreiben oder in der Gegend rund um Annecy wandern gehen.

Tromsø Foto: imago images/Cavan Images

Tromsø, Norwegen

Über die norwegischen Fjorde braucht man nicht mehr viele Worte verlieren. Umrahmt von Bergketten kommen sie in Tromsø besonders gut zur Geltung. Wenn Mitternachtssonne und Nordlicht den Nachthimmel erhellen, dann wird's sowieso gnadenlos idyllisch. Fischerdörfer und kristallklare Wasserfälle runden das Gesamtpaket ab.

Dresden Foto: imago images/Sylvio Dittrich

Dresden, Deutschland

An den Ufern der Elbe gelegen, bietet Dresden mit seinen Wäldern, Gärten und Parks zum einen viel Grünfläche. Zum anderen ist die Stadt reich an Kultur und Kunstgeschichte: Zahlreiche Werke Richard Wagners wurden im 19. Jahrhundert in Dresden uraufgeführt – Stichwort Semperoper. Kulturliebhaber werden auch in der Gemäldegalerie Alte Meister um im Museum Grünes Gewölbe auf ihre Kosten kommen. Unterschiedliche Architekturstile prägen das Stadtbild.

Elba Foto: Getty Images/iStock

Elba, Italien

Am ehesten als Exil Napoleons bekannt, reicht Elbas Geschichte bis in die Römerzeit zurück. Damals wurde es erst von den Ligurern, später von den Etruskern besiedelt. Elba ist die größte Insel der Toskana und die drittgrößte Italiens mit einer spannenden Mischung verschiedener Aktivitäten kultureller (Bergdörfer und Burgen) und erholsamer (Wandern, Schwimmen, Tauchen und Sonnenbaden) Natur. In Marina di Campo gibt es einen Flughafen, die meisten Touristen reisen allerdings mit der Fähre von Piombino nach Portoferraio (größte Stadt), Rio Marina und Porto Azzuro an.

Maastricht Foto: Getty Images/iStock

Maastricht, Niederlande

Maastricht, mit Belgien im Westen und der nur wenige Kilometer entfernten deutschen Grenze im Osten, ist die Hauptstadt Limburgs, der südlichsten Region Hollands. Die Stadt, die reich an Geschichte und Kultur ist, verfügt auch über zwei schöne Plätze: Vrijthof, mit der St. Servatius-Kirche, der Sint-Janskerk-Kathedrale (Johanneskirche) und vielen Bars, Cafés und Restaurants; und der Platz "Markt" mit dem Rathaus und einem Händlermarkt am Mittwoch- und Freitagmorgen. Die alten Verteidigungsanlagen der Stadt, Vestigingswerken, sind ebenfalls ein Anziehungspunkt für Touristen.

La Rochelle Foto: Getty Images/iStock

La Rochelle, Frankreich

Die Geschichte von La Rochelle ist hauptsächlich durch das Meer geprägt. Heute erwartet die Stadt Besucher mit einem großen Hafen, an dem sich zahlreiche Vergnügungsschiffe finden. Das Herz der Stadt ist und bleibt daher der "Vieux Port" ("Alter Hafen"). Das architektonische Erbe ist überall in der Stadt zu sehen. Zu sehen gibt's außerdem: ein Aquarium, Gärten und ein Naturkundemuseum.

Lugano Foto: EPA/Ti-Press/Elia Bianchi

Lugano, Schweiz

Durch die Lage am Luganersee, mit den Alpen im Hintergrund, bietet Lugano seinen Besuchern ein wenig von allem. Mit der Seilbahn geht's auf den Monte San Salvatore oder Monte Brè für eine gute Aussicht auf den See, die Flüsse, Berge und rote Dächer. Man kann Kirche und Kathedralen erkunden und der Piazza della Riforma einen Besuch abstatten. Bekannt ist auch die herzhafte, tessinische Küche (Polenta, Kastanien ...). Wer sich die Kalorien wieder abtrainieren möchte, kann das im Freibad machen – es verfügt über ein Schwimmbecken mit olympischen Maßen. (red, 12.8.2021)

Weiterlesen

"Time": Die zehn besten Orte in Europa 2021

Neue europäische Unesco-Welterbestätten, die einen Besuch wert sind