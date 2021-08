Hinter pinken, gelben und blauen Siloballen steckt eine Idee aus Neuseeland, die fast eine Million Euro für die Krebshilfe einbrachte. Auch in Österreich nehmen Bauern an der Aktion teil

Sind am Acker bunte Ballen, Spenden gegen Krebs abfallen. Foto: Trioworld

Lienz/Grafenstein – Sie sind ein gewohnter Anblick im ländlichen Raum: Siloballen. Die gut 300 Kilogramm schweren Rundballen dienen zur Herstellung hochwertigen Grundfutters, vornehmlich für die Rinderzucht. In den mit Folie umwickelten Ballen passieren im Grunde dieselben gärbiologischen Abläufe wie in großen Hochsilos, und ihre Lagerung ist denkbar einfach.

In der Regel sind die Siloballen auf den Feldern mit weißer oder grüner Folie umwickelt. Doch immer öfter sieht man auch pinke, blaue oder gelbe Ballen. Und diese haben nicht nur eine andere, auffälligere Farbe, sie dienen auch einem guten Zweck.

Die Idee hinter den bunten Silagefolien stammt aus Neuseeland, wie Anna-Laura Harz, Sprecherin des deutschen Folienherstellers Trioworld erklärt: "2013 kam ein Kunde aus Neuseeland mit der Idee auf uns zu. Er meinte, dass die Siloballen im ländlichen Raum die perfekten Werbeflächen wären, um mehr Bewusstsein für Brustkrebsvorsorge zu schaffen."

Idee eroberte den Globus

Das Unternehmen fand die Idee gut und produzierte in Anlehnung an die Pink Ribbons – die rosaroten Schleifen, die als Symbol der Solidarität mit Frauen mit Brustkrebs stehen – rosa Silagefolie. Die pinken Ballen kamen in Neuseeland derart gut an, dass die Aktion 2014 auf Europa ausgeweitet wurde. 2015 folgten blaue Folien für Prostatakrebs-Vorsorge und 2018 gelbe Folien für die Kinderkrebshilfe.

Mittlerweile werden die bunten Folien weltweit angeboten. Und neben dem Bewusstsein für mehr Krebsvorsorge, das sie schaffen, bringen die bunten Ballen auch Geld für den guten Zweck. Denn Trioworld spendet jeweils drei Euro pro Folienrolle an lokale Wohltätigkeitsorganisationen. Bisher wurden auf diese Weise 883.685 Euro – Stand Dezember 2020 – gesammelt.

Österreichs Landwirte spendeten bisher 28.000 Euro

In Österreich vertreibt Markus Stermitz aus Kärnten die bunten Folien. 2021 hat er schon an die 1000 Rollen, das entspricht 26.000 Siloballen, verkauft. Eine herkömmliche Rolle kostet zwischen 110 und 115 Euro. "Der Preis ist heuer wegen Rohstoffknappheit deutlich gestiegen", erklärt Stermitz. Für die bunten Rollen werden je drei Euro Aufpreis verrechnet. Seit Beginn der Aktion kamen dadurch in Österreich rund 28.000 Euro an Spenden zusammen.

Neben dem guten Zweck für die Krebshilfe haben die Folien auch Mehrwert für die Bauern. Denn die bunten Exemplare bestehen aus einer verbesserten Plastikmischung, die hochwertigere Silage und damit Kuhmilch von höchster Qualität garantiere.

Ein Kunde von Stermitz, der Osttiroler Bauer Alexander Guggenberger, verwendet nur noch die bunten Folien. Einerseits wegen des guten Zwecks, wie er sagt, anderseits aus ganz praktischen Gründen: "Durch die unterschiedliche Farbe kann ich leichter unterschieden, welche Ballen den ersten, zweiten oder dritten Schnitt des Heus beinhalten." (ars, 12.8.2021)