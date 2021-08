Foto: imago images/blickwinkel

Rom – Italien rechnet trotz steigender Infektionszahlen mit einem Rekord-August für den Inlandstourismus. 13 Millionen italienische Touristinnen und Touristen sind in diesem August auf Urlaub. Das sind drei Millionen mehr als 2019 und 2,4 Millionen mehr als im August 2020, geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Prognose des Tourismusverbands Cna Tourism and Commerce hervor.

Vier Millionen ausländische Touristen urlauben dank des Grünen Passes in Italien. Eine beachtlich hohe Zahl, die jedoch weit entfernt ist von den Touristenströmen, die das Land vor der Pandemie verzeichnete. Kurz vor dem Festtag Mariä Himmelfahrt (Ferragosto), am Höhepunkt der Tourismus-Saison in Italien, sind die Strände voll.

Geschäfte trotz Ferragosto geöffnet

Am beliebtesten bei den Italien-Urlaubern sind die Badeorte, mit einigem Abstand gefolgt von Bergen, Kurorten, Seen, Hügeln und Dörfern am Land. Was die Unterkünfte betrifft, werden 11,2 Millionen Urlauber in traditionellen Hotels übernachten, die oft mit "Extras" wie Privatstränden, Spas und Thermaldienstleistungen ausgestattet sind. 5,8 Millionen Touristen entscheiden sich laut Umfrage für alternative Unterkünfte wie Bed & Breakfasts, Ferienwohnungen, Urlaub auf dem Bauernhof, Campingplätze und Feriendörfer.

Das Phänomen der Massenflucht aus den Metropolen ist in Italien heuer weniger spürbar als in den vergangenen Jahren. Ein Großteil der Geschäfte wird auch über Ferragosto offenhalten. Wegen der immer noch angespannten Wirtschaftslage verzichten viele Kaufleute in diesem August auf die traditionellen zweiwöchigen Schließungen, berichten italienische Medien. (APA, 12.8.2021)