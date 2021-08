Den Rücken stärken – Wege in ein schmerzfreies Leben, Tina Turner – One of the Living, Der geteilte Himmel, Universum History: Die letzte Samurai, Der geteilte Himmel – Mit Radiotipps

19.40 REPORTAGE

Re: Den Rücken stärken – Wege in ein schmerzfreies Leben Rückenschmerzen sind ein Volksleiden, das sich in Zeiten der Pandemie noch verschlimmert hat. Wie dem Schmerz zu Leibe rücken? Bis 20.15, Arte

20.15 KOMÖDIE

Womit haben wir das verdient? (A 2018, Eva Spreitzhofer) Nach den gängigen Teenager-Herausforderungen, Stichwort Kiffen und Partys, wartet die 16-jährige Nina (Chantal Zitzenbacher) mit einer echten Provokation für ihre linksliberale Patchworkfamilie (Carolin Peters und Simon Schwarz) auf: Sie ist – online – zum Islam konvertiert. Aus Solidarität zu einer Mitschülerin isst sie nunmehr halal und will einen Burkini. Die Grazer Schauspielerin und Drehbuchautorin nimmt sich des Culture-Clashs in ihrem Regiedebüt mit den Mitteln der Screwball-Comedy an. Bis 21.45, Arte

Wanda (Caroline Peters, li.) kauft in "Womit haben wir das verdient?" für ihre Tochter (Chantal Zitzenbacher, Mi.) und deren Freundin (Duygu Aslan, re.) wegen neu erwachter religiöser Gefühle Burkinis, Arte, 20.15 Uhr. Foto: arte

20.15 SCIENCE-FICTION-THRILLER

Gattaca (USA 1997, Andrew Niccol) Kluge Science-Fiction-Parabel, in der Gentechnologie in einer inhumanen Zweiklassengesellschaft resultiert. Mit Uma Thurman, Ethan Hawke und Gore Vidal. Bis 22.00, ZDF neo

21.00 KOMÖDIE

Sonnenallee (D 1999, Leander Haußmann) Aufwachsen im Schatten der Berliner Mauer: Mit genauem Blick und formidabler Besetzung erzählt Leander Haußmann in seiner vergnüglichen Komödie vom DDR-Alltag in den 1970er-Jahren und kitzelt dabei das Universelle seiner Coming-of-Age-Geschichte heraus. Bis 22.30, One

21.45 MUSIKDOKU

Tina Turner – One of the Living (D 2019, Schyda Vasseghi) Mehr als ein Superstar im Minirock: Die Doku macht sich auf die Suche nach der Frau hinter der Bühnenfigur. Bis 22.40, Arte

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Die letzte Samurai – Das Ende einer tausendjährigen Ära Unter Japans berühmtesten Samurai-Kriegern findet sich auch eine Frau: Takeko Nakano. Ihr Heldentod in der Schlacht von Aizu 1868 machte sie zur Legende und markiert zugleich das Ende der Samurai-Ära. Bis 23.15, ORF 2

0.00 DDR-DRAMA

Der geteilte Himmel (DDR 1964, Konrad Wolf) Ein Stück Lebensgeschichte einer 20-Jährigen, die sich im ostdeutschen Halle in einen Chemiker verliebt. Konrad Wolf adaptierte die Erzählung von Christa Wolf in Rückblenden eindringlich als Geschichte einer Entfremdung. Bis 1.50, MDR