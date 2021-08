Hier geht es zum heutigen Corona-Ticker



[Pandemie] Eltern vergiften aus Angst vor Corona-Impfungen ihre Kinder.

[Inland] Wie sich Versicherungen unter Türkis-Blau ein Gesetz schrieben.

[International] Erdoğan will persönlich mit den Taliban reden.

Taliban melden Einnahme von Afghanistans zweitgrößter Stadt Kandahar

[Edition Zukunft] Haben wir die Pflicht, Klimaflüchtlinge aufzunehmen?

[Kultur] #DeutschrapMeToo: Eli Preiss über Sexismus in der Deutschrapszene.

[Podcast] Hitze und Gier: Was die Waldbrände am Mittelmeer befeuert.

[Wissenschaft] Studie zum Fachkräftemangel: Wenn Rezeptionist, Köchin und Liftboy aufgeben.

[Sport] Frage und Antwort zum Bundesliga-Auftakt: Deutschlands Start, Österreichs Beitrag.

[Kommentar der anderen] Warum werden immer wieder Politikerinnen und Politiker beim Abschreiben erwischt? Sind sie nicht in der Lage, eine Diplomarbeit, Dissertation oder gar ein Buch selbst zu schreiben?

[Wetter] In Teilen Vorarlbergs und im Tiroler Oberland machen sich in der Früh schon einige Wolken bemerkbar und auch erste gewittrige Regenschauer ziehen durch. Sonst scheint noch vielerorts für einige Zeit die Sonne. Ab den Mittagsstunden steigt mit aufkommender Quellbewölkung die Schauer- und Gewitterneigung deutlich an, die meisten Gewitter gibt es über dem Berg- und Hügelland. Bis 33 Grad.

[Zum Tag] Heute ist Internationaler Linkshändertag.