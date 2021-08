Das Rhizomatic Circus Collective wird an sieben Tagen in der Sargfabrik verzaubern.

Rhizomatic/Virobi

Veranstaltungen haben oft mysteriöse Namen, doch wer oder was steckt dahinter? Das letzte Spektakel in der alten Sargfabrik im F23 in 1230 Wien wird auf jeden Fall eines werden. Die Hallen werden letztmalig vor dem Umbau von zirkusnahen Kunst- und Musik-Kollektiven wie u. a. Untere Willkyr, Journey to Tarab oder Heimlich bespielt, die das Rhizomatic Circus Collective eingeladen hat, an sieben Tagen zu verzaubern. Der Sound wird hypnotisierend, die Deko magisch und das Gemüt glücklich. Bis Dienstag.

Freitag, 13.8.

Restless Leg Syndrome ist ein Trio, das Platten ganz nach deren Gemüt dreht. Orientalisch angehauchten, qualitativen Sound gibt’s von ihnen im Dachsbau in Innsbruck. Wollen Sie sich vom Bass massieren lassen? Dann ab in die Schrille Grille in Graz, dort sorgen Telematik, Zvizda und GangGang für pulsierende Vibes beim Event Bassmassage. Im Club U am Karlsplatz dürfen Leggings und Stirnbänder den Schweiß vom 80ies-Workout auffangen. Italo-Hits und Elektro-Pop geben hier den Ton an. Nebenan bei Tête-à-Tête mischen zwei verbündete Techno-Produzentinnen und ein Produzent den Club Sass auf. Mit wohl vielen Eigenproduktionen und im Dreier-Radel. Bleiben wir beim Genre: Discharge ist das nächste Fisch-Market-Event in der Grellen Forelle. Harter Techno von der Gerald VdH-Crew gibt’s am Mainfloor, das all female Network Push bespielt den 2. Floor, die Kitchen, mit einem "tranceartigen, schnellen Donnerwetter". Acid/Hardtrance/90ies-Rave beim Kellerrave im CultureCafé Smaragd in Linz sagt eh auch alles: Tekno!

Samstag, 14.8.

Die DJs Masha Dabelka und S.verin sind im Club Celeste in Margareten bei der Veranstaltung Inverse Flow. Bösen, rohen Elektro und Techno auf Vinyl liefern die beiden. Zwei Musikkennende, die zum Tanzen antreiben. Mag ich. Auch, wenn eine Veranstaltung angibt, wer die Visuals macht. Fractasl vom Sirup Kollektiv wird das Rhiz mit einem Augenschmaus bespielen. Den passenden Dubstep liefert das Kollektiv Basstrace mit seinem eigenen Soundsystem. Es ist übrigens am Freitag auch bei der Donaustadtbrücken-Bühne vom Kultursommer. (Nadine Cobbina, 13.8.2021)