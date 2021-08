Liveticker

952 Postings

Europacup live: Famagusta – Rapid 2:1, LASK – Novi Sad ab 21 Uhr

Rapid peilt nach 3:0 im Hinspiel Europa-League-Playoff an. LASK will nach 1:0 auswärts den Aufstieg in die letzte Runde der Conference-League-Quali fixieren