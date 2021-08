Am Freitag endet die Frist für die U-Ausschussberichte der Fraktionen. Zumindest SPÖ und ÖVP werden ihre Berichte jeweils in einer Pressekonferenz präsentieren

SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer sucht nach Beweisen für türkis-blaue Korruption Foto: APA/Fohringer

Die FPÖ war der Musterschüler – zumindest zeitlich. Schon vergangenen Dienstag legte Fraktionsführer Christian Hafenecker den blauen Bericht zum Ibiza-Untersuchungsausschuss vor, der aus einem Frontalangriff auf die ÖVP und einer umfassenden Entlastung der eigenen Partei samt ihrem Ex-Chef Heinz-Christian Strache bestand.

Welche Schlüsse die anderen Parteien aus den 56 Ausschusssitzungen gezogen haben, lässt sich derzeit nur erahnen. Allzu viel über die eigenen Berichte wollen die Fraktionsführer auf Anfrage nicht erzählen – immerhin werden sie meist öffentlich per Pressekonferenz vorgestellt. Eine solche kündigten für Freitag bereits der SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer und sein türkises Pendant Andreas Hanger an.

Zu erwarten ist, dass die Journalistinnen und Journalisten bei den beiden Pressekonferenzen sehr unterschiedliche Interpretationen der Ereignisse zu hören bekommen werden. Die ÖVP wird sich in ihrem Bericht dem Vernehmen nach nicht nur auf die Inhalte des U-Ausschusses, sondern auch auf das Beweisverfahren an sich fokussieren. Die türkise Fraktion hat offenbar analysiert, wie viele der gelieferten Chats aus dem Smartphone von Ex-Öbag-Chef Thomas Schmid – aus ihrer Sicht – konkret mit dem U-Ausschuss zu tun hatten und welche nur "abstrakt relevant" waren. Letztere sollen deutlich überwiegen, so die türkise Deutung.

Persönlichkeitsrechte

"Das Thema Persönlichkeitsrechte spielt für uns jedenfalls eine große Rolle", verrät Hanger vorab dem STANDARD. Die ÖVP werde ihren Bericht aber auch dafür nutzen, "ins Leere gegangene Anzeigen und Sachverhaltsdarstellungen" aufzuzählen und die "Novomatic in ein richtiges Licht" zu rücken; Stichwort: wichtiger Steuerzahler, Arbeitgeber und Sponsor von Kulturinitiativen und karitativen Organisationen.

Die SPÖ sieht das bekanntlich anders, sie vermutet politische Absprachen zwischen Glücksspielbranche und Politik. In diese Richtung ging auch der Bericht des Verfahrensrichters, der bereits vor zwei Wochen vorgelegt wurde. Er schrieb darin von einem Abhängigkeitsverhältnis zwischen der türkis-blauen Regierung und Novomatic.

Auch die Grünen arbeiten mit Hochdruck an ihrem Bericht; Fraktionsführerin Nina Tomaselli hegte in der Vergangenheit ein besonderes Interesse für Privatisierungsüberlegungen rund um die ARE, die Tochterfirma der staatlichen Bundesimmobiliengesellschaft. "Zu Beginn des Ibiza-Ausschusses haben wir uns nicht erwartet, dass wir so viele Belege für die mutmaßliche Käuflichkeit der türkis-blauen Bundesregierung finden werden. Haben wir aber", sagt Tomaselli. Entsprechend groß sei der Arbeitsaufwand für den Bericht gewesen: "Wir schlagen uns die Nächte um die Ohren und arbeiten bis zur allerletzten Minute."

Die Neos werden die Abgabe ihres Berichts als einzige Partei ohne Pressekonferenz begehen – das liegt auch daran, dass Fraktionsvorsitzende Stephanie Krisper noch auf Urlaub ist. Der Idee eines gemeinsamen rot-pinken Berichts wurde vonseiten der Neos eine Absage erteilt; zuletzt war in Zwischentönen bei Parteichefin Beate Meinl-Reisinger auch Kritik am U-Ausschuss zu hören. Von "Ibiza 2.0" ist sie kein Fan, im ORF-Sommergespräch plädierte sie für einen Corona-Ausschuss.

Debatte im Nationalrat

Die Fraktionsberichte werden nach ihrer Abgabe den erwähnten Auskunftspersonen vorgelegt, die dazu noch ergänzende Kommentare abgeben können. Dafür läuft wiederum eine zweiwöchige Frist. Offiziell beendet wird der U-Ausschuss dann durch die Vorlage der Berichte an den Nationalrat. Die nächste Plenardebatte ist für 22. September geplant, zurzeit ist Sommerpause.

Rasch danach könnte es dann zur Einsetzung eines neuen U-Ausschusses kommen; die SPÖ bräuchte dafür die Neos oder die FPÖ als Partner. Zu einer Fortsetzung des Ibiza-Ausschusses haben sich Rot und Blau offen bekannt, eine solche Koalition könnte jedoch innerhalb der SPÖ für Unruhe sorgen.

Als Speerspitze der Opposition galten im U-Ausschuss Jan Krainer und Stephanie Krisper. Einen gemeinsamen Bericht legen sie aber nicht vor. (fsc, 13.8.2021)