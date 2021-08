"Zackzack" hatte anhand von Chatnachrichten von Ex-Öbag-Chef Thomas Schmid über die Hintergründe der Kika/Leiner-Übernahme durch Signa geschrieben und wird jetzt geklagt. Foto: Reuters/Leonhard Foeger

Wien – Die Klage von René Benkos Signa gegen das Onlineportal "Zackzack" wegen zweier Artikel sorgt für heftige Kritik der SPÖ: Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch schreibt in einer Aussendung, dass "alle Alarmglocken schrillen": "Die türkise Truppe setzt Medien unter Druck, attackiert die Justiz, putzt sich an Beamten ab und droht der Kirche", so Deutsch, der darauf verweist, dass "zahlreiche Einschüchterungsklagen gegen kritische Personen und Institutionen von der türkisen Familie, deren Umfeld oder Großspendern ausgehen".

"Zackzack" hatte anhand von Chatnachrichten von Ex-Öbag-Chef Thomas Schmid über die Hintergründe der Kika/Leiner-Übernahme durch Signa geschrieben und soll dabei, so Signas Medienanwalt Peter Zöchbauer, "unwahr" und "sorgfaltswidrig" berichtet haben, der STANDARD berichtete. Geklagt wurde neben "Zackzack" auch Chefredakteur Thomas Walach, der die Texte verfasst hatte. In der Klage wird ein Schaden von 350.000 Euro wegen angeblicher Rufschädigung behauptet. Die Gegendarstellungen, die ihn einigen Zeitungen erscheinen sollen, würden laut Zackzack" rund zwei Millionen Euro kosten.

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch sieht in der Klage "den Hang der türkisen Truppe, Kritiker einzuschüchtern und mundtot zu machen". Er verweist auf Klagen unter anderem gegen den "Falter" sowie User sozialer Medien. Die Klage war am Freitag auch Thema im Ö1-Morgenjournal, wo von Einschüchterungsklagen die Rede war.

Medienanwältin Maria Windhager zieht eine Parallele zur Klage, die die OMV gegen die Rechercheplattform "Dossier" eingereicht hatte. Hier fehle die Relation und es gehe um Einschüchterung. Nach heftigen Protesten wurde sie schließlich zurückgezogen. (red, 13.8.2021)