Morten Thorsby macht sich Gedanken. Foto: imago images/LaPresse

Genua – Mittelfeldspieler Morten Thorsby vom italienischen Fußball-Erstligisten Sampdoria Genua hat sich entschieden, künftig die Rückennummer 2 statt der 18 auf seinem Trikot zu tragen. Mit der Zahl will der Norweger auf das im Pariser Abkommen festgeschriebene Temperaturziel hinweisen. In dem Dokument hatten fast 200 Staaten ihre Bereitschaft dazu bekundet, dafür einzutreten, die Erderwärmung auf unter 2 Grad Celsius zu beschränken.

Er wolle sein Leben dazu nutzen, "für das zu kämpfen, was wichtig ist". "Da war eine Stimme in mir, die sagte: Was machst du?", erklärte Thorsby unter der Woche in einem Podcast. "Wir haben eine riesige Umweltkrise, und ich spiele Fußball. Das macht überhaupt keinen Sinn." Der norwegische Internationale hat auch die Stiftung "We Play Green" gegründet, die andere Fußballer für umweltfreundliche Initiativen gewinnen will. (APA; 13.8.2021)