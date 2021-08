Kalifornien Caitlyn Jenner startet Gouverneurs-Kampagne

Anna Caroline Kainz



Olympia-Athletin und Reality-Star Caitlyn Jenner hat ihren Wahlkampf begonnen, um Kaliforniens nächste Gouverneurin zu werden. Jenner, bekannt aus Keeping Up with the Kardashians, ist eine von 46 republikanischen Kandidaten, die den demokratischen Amtsinhaber Newsom absetzen wollen