Drei Flügel, 17.000 Kilometer Reichweite, 70 Prozent weniger Verbrauch: Mit einem neuen Flugzeugtyp will ein US-amerikanisches Start-up den Markt aufmischen

"Wir werden die Branche verändern." Selbstbewusst präsentiert sich das US-Start-up SE Aeronautics auf seiner Website. Der 2010 gegründete Flugzeughersteller setzt seine Hoffnungen offensichtlich darauf, dass sich der Luftverkehr nach der massiven Corona-Delle wieder kräftig erholen wird. Und dass dann herkömmliche, weil, nach Ansicht des Unternehmens, "schlecht" konstruierte Flugzeuge ausgedient haben werden.

Die Ansage: Wir können es besser. Das möchte SE Aeronautics mit seiner Maschine beweisen. Man plane so etwas wie die "eierlegende Wollmilchsau der Luftfahrt", kommentiert das Fachportal "Aerotelegraph". Die trägt den Namen SE200 und sieht gewöhnungsbedürftig aus – was vor allem an den zusätzlichen Flügeln liegt.

Simple Flying

Sie sollen dazu beitragen, dass die Maschine, die derzeit nur als Konzept existiert, eine höhere Reichweite, eine höhere Geschwindigkeit, eine höhere Nutzlast und mehr Sicherheit bringt als die Flugzeuge der Konkurrenz – wobei der Verbrauch bei all diesen Features auch noch geringer ausfallen soll. Weitere Details bleibt man allerdings schuldig.

Neue Materialien

Nur so viel weiß man, wenn man den Aussagen des Unternehmens Glauben schenken darf: Der geplante neue Großraumjet wird Platz für 264 Passagiere bieten, eine Reichweite von knapp 17.000 Kilometer haben und den Treibstoffverbrauch um schätzungsweise 70 Prozent reduzieren.

SE Aeronautics spricht davon, den Rumpf aus einem einzigen Stück mit Verbundwerkstoffen zu bauen. Bei heutigen Flugzeugen wird die lange Röhre aus mehreren Teilen, sogenannten Sektionen, zusammengeschweißt. Das soll ruhigere Flüge und eine schnellere Herstellungszeit bringen. "Wir werden nicht nur bei all diesen Kennzahlen übertreffen, sondern wir werden auch in der Lage sein, diese Flugzeuge in weniger als der Hälfte der Zeit zu bauen, die normalerweise für den Bau eines Flugzeugs dieser Größe benötigt wird", heißt es auf der Website weiter. Auch die drei Flügel sollen aus neuen Materialien gefertigt werden. Wann das neuartige Flugzeug auf den Markt kommen soll, steht noch nicht fest. (red, 15.8.2021)

Weiterlesen

Comeback des Überschallflugzeugs: Erste kommerzielle Flüge 2026

Luftschiff Airlander: Der "fliegende Hintern" soll 2025 abheben