Zooplus soll gekauft werden. Foto: Zooplus

Der US-Finanzinvestor Hellman & Friedman greift nach dem deutschen Online-Tierbedarfshändler Zooplus. Es würden 390 Euro in bar je Zooplus-Aktie geboten, teilte Zooplus am Freitag mit. Damit entspricht das Offert einem Wert von knapp 2,8 Milliarden Euro. Der Zooplus-Anteilsschein schnellte vorbörslich fast 36 Prozent in die Höhe. Die 390 Euro je Aktie entsprechen in etwa einer Prämie von 40 Prozent auf den Schlusskurs von Donnerstag, der bei 278,2 Euro gelegen hatte.

Vorstand und Aufsichtsrat von Zooplus stellten sich hinter das Angebot und wollen den Aktionären die Annahme empfehlen. Eine Investorenvereinbarung wie auch eine strategische Partnerschaft mit Hellman & Friedman wurde bereits geschlossen. Diese soll es Zooplus laut Hellman&Friedman-Partner Stefan Goetz unter anderem ermöglichen, neue Produkte und Angebote auf den Markt zu bringen und in die Infrastruktur zu investieren. Läuft alles wie geplant, kann die Übernahme noch im laufenden Jahr über die Bühne gehen.

Heimtiere

Zooplus wurde 1999 gegründet und zählt europaweit zu den größten Online-Anbietern für Heimtierbedarf. Das Unternehmen profitierte in der Coronakrise von einer höheren Nachfrage durch Kunden, die vermehrt online einkaufen.

Hellman & Friedman hat sich in der Vergangenheit bereits mehrfach an deutschen Unternehmen beteiligt – darunter Axel Springer und AutoScout24. (APA, 13.08.2021)