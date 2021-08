Vor zehn Jahren verlor Guillaume seine Jugendliebe und seinen Bruder, jetzt ist seine Freundin Judith (Nailia Harzoune) verschwunden – "Kein Lebenszeichen", neu auf Netflix. Foto: Netflix

HOLLYWOODS ABGRÜNDE

Brand New Cherry Flavour Lisa Nova (Rosa Salazar) ist neu in Los Angeles, sie will Regisseurin werden. Bei der Planung für ihren Debütfilm gerät sie an den Falschen und wird betrogen. Es folgen Rache, Vergeltung, Horror, Monster. Und eine Reise tief in den brasilianischen Dschungel. Netflix

FRANKREICH

Kein Lebenszeichen Französische Thrillerserie, in der sich ein Mann einer Tragödie aus seiner Vergangenheit stellen muss, damals sind zwei Menschen gestorben. Und jetzt ist seine Freundin verschwunden. Mysteriös. Nach einem Roman von Thrillerautor Harlan Coben. Netflix

SERIENKILLER

The Little Things Detektiv Deke (Denzel Washington) ist ausgebrannt, er mag nicht mehr. Aber jetzt ist noch einmal sein Spürsinn gefragt, ein gefährlicher Serienkiller hat es in seinem Revier auf Frauen abgesehen. Er ermittelt gemeinsam mit seinem jungen, regelkonformen Kollegen Jim Baxter (Rami Malek) und wird mit einem Geheimnis aus seiner Vergangenheit konfrontiert. Sky

LIEBLICH

Modern Times Auch die zweite Staffel nimmt die New York Times-Kolumne zur Vorlage, in der Menschen von ihren besonderen Liebesgeschichten berichten, die manchmal erfolgreich, oft aber auch traurig enden. Amazon

9.40 NICHT NUR FÜR KINDER

Shaun, das Schaf Gleich zwei Folgen, nämlich Blind drauflos und Alle für Teddy stehen auf dem Programm, es geht um den Farmer, der nur mehr spielend vor seinem Computer sitzt, und einen verlorenen Teddy, der Schäfchen Timmy viel wert ist. Bis 10.05, ORF 1

20.10 MULTIKULTI-KOMÖDIE

Monsieur Claude 2 (Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu?, F 2019, Philippe de Chauveron) Jede der vier Töchter von Claude Verneuil entschied sich im ersten Teil des Komödienwelterfolgs aus dem Jahr 2014 für einen Mann, der nicht ganz ins konservative Idealbild der Eltern passt. Nun wollen die Töchter und ihre Partner alle auswandern. Monsieur Claude (Christian Clavier) und seine Frau Marie (Chantal Lauby) zürnen. Bis 21.55, SRF 1

20.15 SCHWARZE KOMÖDIE

War Dogs (USA 2016, Todd Phillips) Mit Waffenhandel zu schnellem Geld. Diesem fragwürdigen Versprechen sind 2005 zwei auf den ersten Blick eher unscheinbare Mittzwanziger in Florida gefolgt. Hangover-Regisseur Todd Phillips hat aus dieser wahnwitzigen, aber wahren Geschichte eine schwarze Komödie mit Jonah Hill und Miles Meller gestrickt. Bis 22.45, ProSieben

20.15 DOKUMENTATION

Stadt der Spione – Wien im Kalten Krieg Wolfgang Winkler beschreibt in seiner Doku das Wien des "Dritten Mannes". Es waren die Jahre der Besatzungszeit und des Kalten Kriegs, als Wien zum Zentrum der Spione aus Ost und West wurde. Bis 21.05, ORF 3

20.15 KABARETT

Monika Gruber – Wahnsinn! In diesem Soloprogramm schimpft und grantelt die deutsche Kabarettistin über alles, was sie so aufregt. Und das ist viel! Bis 22.20, Servus TV

20.15 LANDKRIMI

Das dunkle Paradies (A 2018, Catalina Molina) Stefanie Reinsperger begibt sich gemeinsam mit Manuel Rubey auf Spurensuche. Der Mord an einem Edel-Callgirl in einem Nobelhotel in Zell am See gibt den Ermittlern so manch dunkles Rätsel auf, das Verbrechen reicht bis hinauf in die hohe Politik. Bis 21.50, ORF 1 (Astrid Ebenführer, 14.8.2021)