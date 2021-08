"Zackzack" hatte anhand von Chatnachrichten von Ex-Öbag-Chef Thomas Schmid über die Hintergründe der Kika/Leiner-Übernahme durch Signa geschrieben und wird jetzt geklagt. Foto: Reuters/Leonhard Foeger

Hier sind die Mediennews im Überblick:

Signa gegen "zackzack.at": SPÖ und FPÖ kritisieren Einschüchterungsklagen gegen Medien – Bei der Klage von René Benkos Signa wegen der Berichterstattung über die Kika/Leiner-Übernahme geht es um hunderttausende Euro Streitwert

"Cooking with Paris": Paris Hilton meldet sich zum Küchendienst – Stress in der Küche? Da hilft nur Strass! Das It-Girl der Nullerjahre feiert gerade mit einer Kochshow auf Netflix ein Comeback. Das Erfolgsmodell ist alt: Es ist zum Fremdschämen

Hanger zu "Tagespresse"-Klage: "Ich bin kein Satireprojekt" – Er sehe die Klage als "humorvollen Beitrag in der politischen Debatte" und halte sich an Fakten, betonte der ÖVP-Politiker

Datenschutzbeschwerde gegen "Pur"-Abos, sieben Nachrichten-Webseiten betroffen – Die NGO Noyb will gegen Cookie-Paywalls bekannter Tageszeitungen vorgehen, darunter auch derStandard.at

Presserat sieht bei "wochenblick.at" mehrere Verstöße gegen den Ehrenkodex – Artikel über Kapitol-Erstürmung, die Coronaimpfung sowie Ex-Gesundheitsminister Anschober wurden beanstandet

Sag noch mal Hallo zur Hölle: "El Infierno" – jetzt auch auf Netflix – Diese Hölle ist in ihrer unerbittlichen, unentrinnbaren Mechanik ein zeitloses Meisterstück und immer sehenswert

Amazon verlegt Produktion von "Herr der Ringe" von Neuseeland nach Großbritannien – Der US-Konzern gibt allein für die Dreharbeiten der ersten Staffel 465 Millionen Dollar aus

Womit haben wir das verdient?, Gattaca, Sonnenallee: TV-Tipps für Freitag – Den Rücken stärken – Wege in ein schmerzfreies Leben, Tina Turner – One of the Living, Der geteilte Himmel, Universum History: Die letzte Samurai, Der geteilte Himmel – Mit Radiotipps

Wir wünschen noch einen schönen Abend sowie ein feines Wochenende!