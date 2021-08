Der Erdstoß war in mehreren Regionen der Karibik zu spüren. Laut der US-Behörde USGS sind hohe Opferzahlen wahrscheinlich

Die noch vom letzten Erdbeben zerstörte Kathedrale in Port-au-Prince. Foto: AFP / Chandan Khanna

Port-au-Prince/Havanna – Ein heftiges Erdbeben hat am Samstag den Westen Haitis erschüttert. Das Beben war in der Karibik derart zu spüren, dass Menschen aus Furcht vor Einstürzen ihre Häuser verließen. Laut Videos im Internet wurden in verschiedenen Orten Wohnhäuser, Kirchen und Schulen beschädigt. Die US-amerikanische Behörde USGS löste für die Region die "Alarmstufe rot" aus – hohe Opferzahlen seien wahrscheinlich, ebenso wie großflächige Zerstörung.

Laut Erdbebendienst der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) kam es um 14.29 Uhr im westlichen Teil von Haiti, rund 125 Kilometer von Port-au-Prince entfernt, zu dem Erdbeben der Stärke 7,2. Das Beben ereignete sich acht Kilometer von der Stadt Petit Trou de Nippes entfernt in einer Tiefe von 10 Kilometern.

Bei dieser Stärke und Herdtiefe können in dem "mäßig besiedelten Gebiet" Gebäudeschäden auftreten, die aufgrund der vorwiegenden Bauweise zu deutlichen Auswirkungen führen können. Zudem sind Hangrutschungen und Bodenverflüssigung möglich. Das US-amerikanische Tsunami-Warnsystem löste nach dem Beben einen Alarm aus, der hinterher allerdings wieder aufgehoben wurde.

Die Karte der US-Behörde USGS zeigt die betroffene Region. Foto: EPA / USGS Handout

Verheerendes Beben vor elf Jahren

Das Land hat sich noch immer nicht vollständig von einem verheerenden Erdbeben der Stärke 7 erholt, das sich 2010 näher an der Hauptstadt ereignet hatte. Damals waren mehr als 200.000 Menschen ums Leben gekommen und über 300.000 weitere verletzt worden. Rund 1,5 Millionen Menschen wurden obdachlos.

"Alle haben Angst. Es ist Jahre her, dass es so ein starkes Beben gab", sagte ein Einwohner der kubanischen Stadt Guantanamo der Nachrichtenagentur Reuters. (Reuters, red, 14.8.2021)