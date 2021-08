Die "Corona-Diktatur" wurde sehr oft prophezeit, ist aber nie eingetreten.

Foto: AFP/PAUL ZINKEN

Das Ende der Demokratie wird am 12. Mai 2020 eintreten, am 11. September 2020 wird ein Atomkraftwerk explodieren, und der nächste Lockdown wird vom Militär durchgesetzt – die Prophezeiungen, die die bekanntesten Stimmen der sogenannten "Querdenker"-Bewegung auf ihren Telegram-Kanälen verbreiten, sind zahlreich, vielfältig und fast immer falsch. Das veranschaulicht ein öffentliches Dokument, in dem die Prophezeiungen der bekanntesten Verschwörungserzählern, wie Bodo Schiffmann und Ken Jebsen dokumentiert und laufend auf ihre Richtigkeit geprüft werden.

Ablaufdatum für Theorien

293 Mal verbreiteten Anhänger der "Querdenker"-Gruppe bis her Prophezeiungen, die nicht in Erfüllung gegangen sind. In einer 151 Seiten langen Liste sammelt der Verfasser Thomas B. hunderte Behauptungen von Coronaleugnern und Verschwörungserzählern, verlinkt dabei stets ihre Quelle und prüft, ob sie eingetreten sind oder nicht. Darunter zu finden sind allerlei Prognosen mit konkreten Stichtagen, Zeiträumen und Zahlen, die sich einfach überprüfen lassen.

Das umfangreiche Werk ist auf Google Docs frei zugänglich und dient zur Aufklärung und Dokumentation von Falschinformationen, erläutert der Verfasser. Anders als viele Theorien lassen sich die Vorhersagen einfacher widerlegen, da Prophezeiungen meist ein Ablaufdatum haben. Wenn sie bis zum Stichtag nicht in Erfüllung gehen, seien sie falsch, heißt es.

Dystopische Prognosen

Die Liste wird laufend mit neuen Prophezeiungen erweitert und reicht zurück bis in den Februar 2020, dem Ausbruch der Pandemie, zurück. Neben einer chronologischen Auflistung der Vorhersagen werden auch Behauptungen rund um die Impfung, Prognosen zur Anzahl von Corona-Todesfällen, und Prophezeiungen zum Wachstum der Querdenker-Gruppe gesammelt.

Die Zitate der Liste stammt dabei von bekannten Verschwörungserzählern, wie dem Arzt Sucharit Bhakdi, Xavier Naidoo, Ken Jebsen von KenFM und Attila Hildmann, die eine große Reichweite verfügen. Die meisten Vorhersagen gelten dabei für Deutschland, etwa wurde mehrfach der Rücktritt von Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel vorhergesagt, am 18. Jänner wurde die Schließung aller Tankstellen prophezeit und für den Juni wurde prognostiziert, dass in Deutschland der Deutsche Mark wieder eingeführt werden soll und es weltweit zu Verhaftungen kommen werde.

Auch wurde häufig behauptet, dass der ehemalige US-Präsident Donald Trump wieder als Staatsoberhaupt zurückkehren werde. Neben zahlreichen Prognosen, die die Entwicklung des Coronavirus und die damit verbundenen Todesfälle verharmlosen, gibt es auch eine Prophezeiung, die für Februar 2023 eine neue "Omega"-Variante des Virus voraussagt, die bis Ende des Jahres sieben Milliarden Menschen töten soll. Für Ende August prognostiziert Bodo Schiffmann dass spätestens dann das "große Sterben der Geimpften" stattfinde.

Verfasser unbekannt

Wer hinter der umfangreichen Dokumentation steckt, ist aktuell nicht bekannt. Der Verfasser hat verweist Leserinnen und Leser der Sammlung lediglich auf ein Paypal-Konto, auf das sie eine Spende für die Arbeit überweisen können. Als Quellen für Faktenchecks zieht der Verfasser unter anderem die Seiten Anonleaks, DPA Factchecking, Faktencheck AFP, Mimikama, Volksverpetzer und Correctiv heran. (hsu, 15. 8.2021)