Symbolbild aus der Vorsaison. St. Pölten knüpft nahtlos an. Foto: APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Wiener Neustadt – St. Pölten hat seinen Fehlstart in der 2. Liga fortgesetzt. Der Absteiger aus der Fußball-Bundesliga verlor am Sonntag zum Abschluss der vierten Runde sein Heimspiel in Wiener Neustadt gegen Horn 1:3 (1:1).

Deni Alar gelang in der Nachspielzeit der ersten Hälfte aus einem Elfmeter zwar der zwischenzeitliche Ausgleich, Horn kam durch Marco Siverio (52.) und Izaiah Jennings (92.) aber noch zum Sieg. Das 1:0 der Gäste hatte Pascal Macher (12.) erzielt.

St. Pölten ist mit nur einem Punkt 14. und Drittletzter. Horn schob sich auf Platz drei. (APA; 15.8.2021)