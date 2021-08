Insgesamt 92 Millionen Euro werden heuer in den Photovoltaik-Ausbau investiert. Foto: APA / Robert Jaeger

Wien – Das Umweltministerium füllt den Photovoltaik-Fördertopf für heuer neu auf und stellt weitere 20 Millionen Euro zur Verfügung. 2021 seien bisher 72 Millionen Euro bereitgestellt geworden, die Mittel seien aber bereits ausgeschöpft, hießt es am Sonntag in einer Aussendung des Ministeriums. Für heuer sollen damit gesamt 92 Millionen Euro in den Ausbau der Photovoltaik investiert werden.

Ruf nach Sonnenenergie "ungebrochen"

Die Förderung steht ab sofort zur Verfügung, Informationen zu den Fördermöglichkeiten können auf der Webseite zur Umweltförderung abgerufen werden. Bisher seien 36,7 Millionen Euro an Fördergeldern abgeholt worden, so das Ministerium. "Der Ruf nach Sonnenenergie ist so groß wie nie zuvor und ungebrochen. Jeder, der sich diese Förderung abholt, investiert in die lokale Wirtschaft und in die klimafreundliche Zukunft", so Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) laut der Aussendung. (APA, 15.8.2021)