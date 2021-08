Elisabeth, 58-jährige kaufmännische Angestellte im Ruhestand aus Oberösterreich, sucht einen Mann. Foto: ORF/TALK TV/Andreas Scheurer

Der Sommer neigt sich langsam, aber sicher dem Ende zu. Das erkennt man auch daran, dass die diesjährige Staffel der Liebes'gschichten und Heiratssachen ihre Halbzeit schon überschritten hat. Das mag manche traurig stimmen, die ORF-Partnervermittlung ist für viele ein Highlight im ORF-Programm.

Zu Recht, denn die Beziehungswilligen präsentieren sich hier oft so authentisch und unterhaltsam, dass man ihnen wirklich gern dabei zuschaut und zuhört, wenn sie über ihr Leben und ihre Wünsche sprechen. Und ihnen von ganzem Herzen neues Liebesglück wünscht.

Eine Kümmerin

Dieses möge auch Elisabeth gegönnt sein. Die Oberösterreicherin tanzt und bügelt leidenschaftlich gern, erzählt sie in der sechsten Folge der aktuellen Staffel, zu sehen am Montag um 20.15 Uhr in ORF 2. Sie ist eine Kümmerin, will, dass es allen in ihrem Umfeld gutgeht. Aber sie darf sich gerne auch um sich kümmern, das hat ihr schon ihre Oma geraten. Ihr neuer Partner soll ein Gentleman sein, Sean Connery findet sie umwerfend und schwärmt für dessen Ausstrahlung.

Vielleicht wäre ja Max ein Kandidat für sie. Der Oldtimerfan ("kein Heiligtum, sondern schönes Spielzeug") ist einer, "mit dem man Pferde stehlen kann". Nach einer Fastenkur hat er die vegetarische Küche für sich entdeckt, er liebt Frankreich und würde sich viel Zeit für die "neue Königin seines Herzens" nehmen.

Auch Martin ist Vegetarier, "mit Hang zum Veganen". Er sucht "bitte keinen femininen Mann", aber auch keinen Macho. Der Jakobsweg wurde für ihn zum Selbstfindungstrip, am Ende der Reise hat er sich geoutet. "Weil man so sein will, wie man ist." Alles Gute! (Astrid Ebenführer, 16.8.2021)