Die Regierung wollte Abschiebungen bisher nicht stoppen.

Foto: AFP/MICHAL CIZEK

Die Taliban sind in Kabul angekommen und steht davor, die Kontrolle in Afghanistan gänzlich zu übernehmen. In den vergangenen Wochen wurden nach und nach alle Provinzhauptstädte und Großstädte im Land eingenommen. Als Reaktion setzte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) kürzlich eine OTS-Aussendung ab, in der er ein Ende der Gewalt durch die Taliban und zu Verhandlungen forderte.

Parallel bestärkte Innenminister Karl Nehammer in einem Interview mit der "Kleinen Zeitung" die bisherige Position der Regierung, Abschiebungen nach Afghanistan fortzusetzen: Man werde den bisherigen Weg "konsequent" fortsetzen und "so lange abschieben, wie es geht". Im Netz sorgte das für Diskussionen – auch angesichts der Rolle der fundamental-islamistischen Taliban und des Umstands, dass Schallenberg eine Pressemitteilung als Mittel wählte, um in Dialog zu treten. Ein Überblick.

Aufgrund der aktuellen Geschehnisse leeren aktuell mehrere Botschaften, darunter Deutschlands und jene der USA, ihre Pforten in Kabul. Schallenberg und Nehammer haben nun angekündigt, für Ende August oder Anfang September eine virtuelle Konferenz zu planen, in der mit den Nachbarstaaten und einigen EU-Ländern über mögliche Hilfe vor Ort gesprochen werden soll. (red, 15.8.2021)