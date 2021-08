Die Suche nach Opfern in der Stadt Les Cayes im Westen haitis geht weiter. Foto: AFP / STANLEY LOUIS

Port-au-Prince – Bei einem verheerenden Erdbeben in Haiti sind mindestens 724 Menschen ums Leben gekommen. Das berichtete die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die haitianische Regierung via Twitter. Mindestens 2.800 Menschen wurden verletzt und hunderte weitere sind nach wie vor vermisst. In der Stadt Les Cayes, in der rund 126.000 Menschen leben, stürzten laut Behördenangaben etliche Gebäude ein, darunter Wohnhäuser und Kirchen. Premierminister Ariel Henry rief einen dreißigtägigen Notstand aus. Es kam zu mehreren Nachbeben, zudem naht ein Sturm.

Das Zentrum des Bebens der Stärke 7,2 lag nahe der Ortschaft Petit Trou de Nippes, etwa 150 Kilometer westlich der Hauptstadt Port-au-Prince, in einer Tiefe von zehn Kilometern, wie die US-Bebenwarte USGS mitteilte. Es war bis Kuba und Jamaika zu spüren. Das Hauptbeben ereignete sich morgens gegen 08.30 Uhr Ortszeit, es folgten mehrere Nachbeben. In Port-au-Prince wurden Augenzeugen zufolge zunächst keine größeren Schäden beobachtet. Eine anfängliche Tsunami-Warnung wurde wenig später aufgehoben. .

Nur wenige Krankenhäuser

Das Beben richtete in mehreren Städten schwere Schäden an. Zahlreiche Gebäude stürzten ein, darunter ein mehrstöckiges Hotel in der Stadt Les Cayes. Zahlreiche Einwohner beteiligten sich an den Bergungsarbeiten. Dank der raschen Reaktion von Rettungskräften und Bürgern seien viele Verschüttete lebend geborgen worden, teilte der Zivilschutz mit. Regierungschef Ariel Henry rief einen einmonatigen Ausnahmezustand in den vier von dem Beben betroffenen Verwaltungsbezirken aus. Er appellierte an die Bevölkerung, "Solidarität zu zeigen" und nicht in Panik zu geraten.

In der vom Beben betroffenen Region gibt es allerdings nur wenige Krankenhäuser. Das Gesundheitsministerium entsandte zwar Personal und Medikamente, doch wurden die Hilfseinsätze durch die prekäre Sicherheitslage erschwert. Die einzige Straßenverbindung in die Katastrophenregion führt durch das Armenviertel Martissant von Port-au-Prince, wo seit Anfang Juni kriminelle Banden die Kontrolle übernommen haben.

Die Rettungsarbeiten könnten durch Tropensturm "Grace" zusätzlich behindert werden. Nach Angaben des US-Wetterdienstes sollfe "Grace" am späten Montag Haiti erreichen und für schwere Regenfälle und Sturzfluten sorgen.

Stärker als Beben 2010

Das Erdbeben war sogar noch etwas stärker als das verheerende Beben vom Jänner 2010, bei dem in Haiti mehr als 200.000 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 300.000 weitere verletzt worden waren. Rund 1,5 Millionen Menschen wurden damals obdachlos. Der Schaden an Wohnhäusern und Infrastruktur war immens.

Haiti – der ärmste Staat des amerikanischen Kontinents – hat sich bis heute nicht von den Folgen des damaligen Bebens erholt. Noch tiefer in die Krise rutschte das Land dann seit dem vergangenen Jahr durch die Corona-Pandemie, die Zunahme der Bandenkriminalität und den Mordanschlag auf Präsident Moïse.

Die USA boten Soforthilfe an. Es mache ihn "traurig", dass Haiti in einer ohnehin schwierigen Zeit von einem Erdbeben getroffen worden sei, erklärte Präsident Joe Biden. Nach seinen Angaben wollen die USA bei der Bergung von Verletzten und dem Wiederaufbau helfen. Auch mehrere lateinamerikanische Staaten sowie Spanien stellten rasche Hilfen in Aussicht.

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sprach den Menschen ihr "tief empfundenes Beileid" aus. "Die Solidarität von allen kann die Konsequenzen der Tragödie mildern", sagte der Papst. Das Österreichische Rotes Kreuz gab in einer Aussendung am Sonntag bekannt 75.000 Euro aus dem Katastrophenfonds zur Unterstützung der Opfer bereitzustellen. "Bitte helfen auch Sie", forderte Generalsekretär Michael Opriesnig.

Das Erdbeben suchte Haiti zu einem Zeitpunkt heim, in dem das bitterarme Land mitten in einer schweren politischen Krise steckt. Diese war durch tödliche Attentat auf den Präsidenten Jovenel Moïse von Anfang Juli ausgelöst worden. (red, APA, 15.8.2021)