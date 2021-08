Die Austria hatte Ball und Chancen – am Abschluss kann man noch arbeiten. Foto: APA/Punz

Die Wiener Austria muss weiter auf den ersten Saisonsieg warten. Im Austria-Duell gegen Klagenfurt kam die Mannschaft von Manfred Schmid am Sonntag im Heimspiel trotz eines Chancenübergewichts nur zu einem 1:1 (0:0) und hat damit nach vier Runden nur zwei Punkte auf dem Konto. Thorsten Mahrer köpfelte die sechstplatzierten Klagenfurter in Führung (57.), Johannes Handl glich für die Hausherren ebenfalls per Kopf aus (71.).

Die Partie nahm erst nach kühler werdenden Temperaturen in der zweiten Hälfte Fahrt auf, begann für die Kärntner aber verheißungsvoll. Schon in der 2. Minute flog Patrick Greil heran, sein Kopfball landete allerdings direkt in den Armen von Pentz. Die ersten zehn Minuten standen klar im Zeichen der Gäste. Markus Pink wurde in Abschlussposition gerade noch geblockt (6.).

Rare Szenen

Die Favoritner, aufgelaufen mit Ex-Kapitän Alexander Grünwald inmitten einer offensiven Dreierreihe hinter Marco Djuricin, kamen erst danach im Spiel an und suchten händeringend ihre Linie. Manfred Fischer verpasste einen Grünwald-Querpass um Haaresbreite (13.). Es sollte bis zu einem Fischer-Kopfball nach Fitz-Freistoßflanke (31./daneben) die lange Zeit beste Chance der Wiener bleiben.

Weil auch die zunächst angriffigen Gäste sich mit Fortdauer erstaunlich passiv präsentierten, waren Torszenen rar. Die Wiener Austria war dann die bessere zweier schwacher Mannschaften, Fitz band zweimal Djuricin nicht präzise genug ein. Mit viel Stückwerk ging es in die Pause.

Das änderte sich früh in der zweiten Hälfte, als die Gastgeber zunächst zwei Topchancen liegen ließen. Erst verlängerte Handl einen Fitz-Corner direkt vor die Füße seines Innenverteidiger-Partners Lukas Mühl, der aus kurzer Distanz das Tor verfehlte (51.). Dann hatte Klagenfurt-Keeper Philipp Menzel großes Glück, als er nach einem weiten Pass auf Djuricin außerhalb des Strafraums umherirrte, Nicolas Wimmer sich aber erfolgreich für seinen geschlagenen Goalie in den Djuricin-Schuss warf (52.).

Drangphase und der Verdienst

Mitten in die Drangphase der Heimischen trafen die Klagenfurter. Mahrer stieg infolge einer Ecke unbedrängt an der ersten Stange hoch und überwand Pentz per Kopf (57.). Die Favoritner blieben tonangebend, insbesondere Aleksandar Jukic brachte neuen Schwung. Ivan Saravanja bugsierte eine Hereingabe des "Jokers" beinahe ins eigene Tor, doch Menzel war dieses Mal auf dem Posten (61.). Kurz darauf jubelte der Großteil der 6.805 Zuschauer. Ein Fitz-Freistoß segelte über Freund und Feind hinweg und landete an der Stange, Handl drückte den Abpraller per Kopf über die Linie (71.).

Im Finish spielten nur die Heimischen auf den Sieg, zum Lucky Punch reichte es aber nicht. Die Elf von Peter Pacult indes erlebte – bereits in der Nachspielzeit – ein Deja-vu. Mit Gloire Amanda flog nach VAR-Intervention erneut ein Kärntner mit Rot vom Platz, zum bereits vierten Mal in vier Runden. Der US-Stürmer war Georg Teigl infolge der Schussbewegung auf den Knöchel gestiegen. (APA, 15.8.2021)

Fußball-Bundesliga (4. Runde):



FK Austria Wien – SK Austria Klagenfurt 1:1 (0:0)

Wien, Generali Arena, 6.805 Zuschauer, SR Hameter.

Tor:

0:1 (57.) Mahrer

1:1 (71.) Handl

Austria: Pentz – Teigl, Mühl, Handl, Suttner – Martel, Demaku (64. Ohio) – Fischer (82. Pichler), Grünwald (58. Jukic), Fitz – Djuricin

Klagenfurt: Menzel – Hütter, Mahrer, Wimmer, Moreira (70. Blauensteiner) – Gemicibasi, Cvetko (54. Saravania) – Timossi Andersson, Greil, Rieder (64. Amanda) – Pink

Rote Karte: Amanda (92./Foul)

Gelbe Karten: Djuricin bzw. Gemicibasi, Mahrer, Timossi Andersson, Hütter