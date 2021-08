Anreise & Info

Karte: Der Standard

Öffentliche Anreise: Arbesbach ist werktags mit der Buslinie 735 von Zwettl erreichbar. Ansonsten widerspiegelt die Anbindung die Ausrichtung des Ortes nach Oberösterreich: Es gibt eine Busverbindung, die zu nachtschlafender Zeit nach Linz, zum Voestalpine-Busterminal, führt.

Start am Hauptplatz von Arbesbach, eine kleine Straße vis-à-vis vom Gasthaus Kerschbaummayer (dort: Wanderweg Nr. 6) rein. Ab dann immer mit der Bärentatze gekennzeichnet.

Einkehr: Gasthöfe in Arbesbach. Keine Wirtshäuser unterwegs. In Antenfeinhöfen gibt es mit dem Hirschkogelhof einen Hofladen, in dem bäuerliche Produkte erworben werden können. Der Gasthof Einfalt in Klein Wetzles hat Donnerstag bis Sonntag geöffnet, aber erst ab 17 Uhr.

Bärenwald Arbesbach: geöffnet 3. Mai bis 1. November, täglich 10 bis 18 Uhr

Wanderkarte: Kompass Waldviertel 203. Im Informationshütterl am Hauptplatz in Arbesbach liegen meistens detaillierte Wanderprospekte auf.