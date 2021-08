Sind Sie Stammgast in Positano? Wären Sie es gern? Foto: getttyimages/istockfoto/jenifoto

Reisen erweitert den Horizont, sagt man. Man lernt fremde Länder kennen, andere Kulturen, ungewohnte Speisen, eine faszinierende Fauna und Flora. Kein Wunder, dass man im Laufe eines Reiselebens so viel wie möglich sehen und erleben will. Die Liste der Orte, die man einmal im Leben besuchen will, ist lang und die zur Verfügung stehende Zeit – und das Budget – begrenzt. Doch manchmal kommt man an Orte, an denen man sich sofort wohl- und denen man sich auf ganz besondere Art verbunden fühlt.

Das kleine Familienhotel auf der griechischen Insel, die südschwedische Landschaft, das geschäftige Treiben auf den Straßen New Yorks, die raue Schönheit Feuerlands, das malerische Positano an der Amalfiküste oder der Campingplatz am See im Salzkammergut, den man bereits seit Jahren besucht.

Wo würden Sie noch einmal hinfahren?

Und was macht diesen Ort für Sie so besonders? Und welchen Ort, welche Stadt, welche Gegend besuchen Sie bereits regelmäßig? Oder kommt es für Sie gar nicht infrage, eine Destination mehr als einmal aufzusuchen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 17.8.2021)